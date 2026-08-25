Mircea Badea, după interviul lui Radu Miruță de la DefenseRomania: Când e tare... e tare! video

Mircea Badea, reacție la interviul lui Miruță de la Defense Romania

Mircea Badea i-a zis un „bravo” lui Radu Miruță, cred că pentru prima dată.

Radu Miruță, ministrul Apărării, a fost invitat la DefenseRomania, într-un interviu cu Tudor Curtifan.

Ministrul a zis că România nu a primit încă, la peste două luni de la incidentul cu drona detonată în Portul Constanța, un răspuns oficial din partea Ucrainei la solicitarea privind autodistrugerea programată a dronelor care intră în apele teritoriale românești. Radu Miruță a zis însă că a discutat cu noul ministru ucrainean al Apărării, care i-ar fi transmis că nu se opune solicitării și că va face demersurile necesare pentru implementarea soluției tehnice.

Se poate observa o oarecare iritare din partea lui Radu Miruță la adresa oficialilor din Ucraina, lucru remarcat și de Mircea Badea.

„Radu Miruță, iritat de numărul mare de drone care intră zilnic în România, ministrul Apărării critică și Ucraina. Cum? Poftim? Păi cum adică? Păi uite așa. Păi cum să critice Ucraina Miruță? Ei, uite că o critică. Nu este în regulă. Vai de mine. Foarte tare”, a zis Mircea Badea.

Radu Miruță a zis, la DefenseRomania cu Tudor Curtifan, că există o soluție tehnică prin care dronele ucrainene să se autodetoneze atunci când intră în apele teritoriale ale României, inclusiv în situația în care acestea nu mai au comunicații.

Ministrul a zis că a discutat această variantă cu omologul său ucrainean și că a primit un acord de principiu pentru implementarea ei, însă România așteaptă încă notificarea oficială de la Kiev.

Ascultați aici, la minutul 50, ce a zis Radu Miruță despre Ucraina:

Mircea Badea a comentat acest subiect

Realizatorul TV a apreciat poziția lui Radu Miruță și faptul că ministrul Apărării a vorbit deschis despre problema dronelor ucrainene care ajung în apropierea sau pe teritoriul României. Mircea Badea a remarcat „iritarea” ministrului față de lipsa unui răspuns complet din partea Kievului și a spus că solicitarea ca dronele să poată fi programate să se autodistrugă înainte de a ajunge în apele teritoriale românești este una de bun-simț.

România nu este parte în război. Radu Miruță a procedat corect pentru că a abordat direct problema, fără să o ascundă în spatele unui discurs diplomatic.

Mircea Badea a criticat ceea ce consideră a fi două forme opuse de propagandă în jurul incidentelor cu drone. Pe de o parte, a respins teoria potrivit căreia toate dronele ajunse în România ar fi ucrainene și ar face parte dintr-o operațiune „sub steag fals”. Pe de altă parte, a criticat și ideea că simpla întrebare dacă o anumită dronă ar putea fi ucraineană îl transformă automat pe cel care o formulează într-un susținător al Rusiei.

Mircea Badea spune că unele drone pot fi rusești, altele ucrainene, iar fiecare incident trebuie analizat separat, fără concluzii dictate de propagandă. În cazul declarațiilor lui Radu Miruță, realizatorul TV s-a poziționat de partea ministrului: „Mie mi-a plăcut ce a zis. Pentru că e corect ce a zis”, concluzionând: „Tare domnul Miruță. Când e tare, e tare”.

Iată comentariile pe larg:

„Haideți să vedem acum ce a zis tot domnul Miruță cu privire la Ucraina, la interviul de la Defense România. Atenție! Concentrați-vă, că e foarte tare. Ați auzit ce a zis? S-a înțeles. E tare de tot ce zice. Domnul Miruță este iritat, după cum bine vedeți, și nu a fost doar la Defense România, ci și la Antena 3. E iritat pe anumite aspecte în relația cu prietenii noștri ucraineni.

Nu a primit răspuns la follow-up. A zis că la trei sferturi e lămurită treaba, dar a mai rămas și follow-up-ul și ați văzut că era iritat, în sensul: „Frățioare, nu e în regulă să găsim dronele voastre cu explozibil aici, pe la noi”. Deloc, nu e în regulă. Și asta a propus și e de bun-simț ce a propus”, a zis Mircea Badea la Antena 3 CNN.

„În legătură cu ce s-a întâmplat în portul civil Constanța, ucrainenii vânau nave despre care credeau ei că sunt în flota-fantomă a Rusiei. Una dintre ele fiind în portul Constanța. Deci iritarea domnului Miruță e cât se poate de... Noi nu suntem în război. Nefiind în război, n-ai cum să vorbești cu rușii, să le spui: „Bă, dronele alea ale voastre care ajung pe aici, pe la noi, not ok.” Că îți zic: „Du-te dracu'.” Ok. Dar cu ucrainenii suntem prieteni. Îi ajutăm. Suntem alături de ei. Îi susținem din multe puncte de vedere. Foarte bine. L-ați observat pe domnul Miruță că era nervos? Și atunci a fost foarte nervos și, pe bună dreptate, eu aici nu-l cert pe domnul Miruță, din contră. Mie mi-a plăcut ce a zis. Pentru că e corect ce a zis. Și mă bucur că a zis. Adică nu s-a sfiit să o îngroape în niște clișee, în niște vorbe. Nu.

A zis cât se poate de clar. Dar... treaba cu dronele astea. Știu că e o întreagă propagandă acum. Eu nu mai pot cu propaganda de niciun fel. Adică nici aia rusească, nici cealaltă. Nu mai pot nici cu ea. Nu mai pot nici cu asta. Situația întotdeauna e complexă. Din dronele astea care ajung în România, sigur că unele sunt ale rușilor. Absolut că sunt. Unele sunt ale ucrainenilor. Absolut că sunt. Deci treaba asta în care, nu, cine spune: „Bă, drona nu cumva era ucraineană?”, aaa, e putinist... Nu, nu e putinist. Doar nu e cretin. Atâta tot. Dacă nu ești cretin, poți să te întrebi: „Bă, drona n-ar putea să... adică suntem siguri că e a rușilor?” Că e important. Că ceilalți sunt prietenii noștri, cu ei poți să discuți.

Și uite, când discută Miruță, să le spună: „Bă, puneți un dispozitiv, când ajunge prea aproape de noi, să se autodetoneze.” Hai să mai auzim o dată, că zice, din punct de vedere tehnic, zice: „O îngustăm până când ori se face, ori nu se vrea să se facă”. Nu mai există. Că e clar că, deocamdată, nu vor ucrainenii. Nu vor așa”, a zis Mircea Badea.

„Teza propagandei pro-ruse în România, teza lor este... toate dronele astea care ajung în România, de fapt, sunt ale ucrainenilor. Sunt sub steag fals, vezi Doamne, ca să ne determine pe noi să intrăm în război cu rușii. Sau pe NATO să intre în război cu rușii. Asta este teza propagandei rusești. Propaganda cealaltă, în direcția cealaltă, e propagandă. Tot propagandă este: toate dronele sunt ruse, ca atare cine îndrăznește să se gândească dacă o situație are sau nu de-a face cu Ucraina, în sensul dacă e a lor sau așa, automat e putinist. Nu mai pot cu propaganda de niciun fel. Situația e întotdeauna complexă. Și comportă multe umflături, cum era harneala aia de golani. Deci, tare domnul Miruță. Când e tare, e tare”, a zis Mircea Badea.