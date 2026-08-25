Peste 100 de cereri pentru muncitori străini, verificate de IGI. Platforma online are aproape o lună de funcţionare

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Inspectoratul General pentru Imigrări transmite că a primit, pe platforma WorkinRomania, lansată pe 7 august, peste 800 de solicitări de la angajatori şi agenţii de plasare a lucrătorilor străini.

"Platforma digitală destinată angajatorilor și agențiilor de plasare a lucrătorilor străini își dovedește eficiența operațională, peste 100 de solicitări parcurgând etapa de verificare la nivelul IGI.

De la lansarea platformei WorkinRomania și până la data de 24 august a.c. au fost inițiate de către solicitanți 866 de cereri.

Pentru 103 cereri a fost încărcată documentația completă și au fost finalizate toate verificările din competența instituției noastre.

Activitățile vor continua la nivelul Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea încadrării în termenele legale prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 32 din 23 aprilie 2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România.

Datele înregistrate în prima perioadă de funcționare confirmă utilizarea rapidă a noii platforme de către angajatori, reprezentanți legali și agenții de plasare, care au la dispoziție un instrument digital unic pentru inițierea și gestionarea solicitărilor.

Noua soluție digitală contribuie astfel la simplificarea procedurilor administrative, creșterea transparenței și standardizarea fluxului de lucru, menținând, în același timp, toate verificările prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru transmiterea cât mai rapidă a solicitărilor în forma completă, Inspectoratul General pentru Imigrări recomandă utilizatorilor să verifice, înainte de finalizarea acestora, corectitudinea datelor introduse și existența tuturor documentelor necesare.

Platforma WorkinRomania face parte din procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice, prin care Ministerul Afacerilor Interne urmărește simplificarea relației dintre administrație și mediul de afaceri și dezvoltarea unor servicii publice mai accesibile, transparente și eficiente.

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va continua monitorizarea și optimizarea platformei, în vederea dezvoltării continue a serviciilor digitale și a adaptării acestora la nevoile utilizatorilor", transmite IGI.

Ce face platforma WorkinRomania

"Prin WorkinRomania sunt digitalizate etape importante ale procesului administrativ, de la inițierea solicitării și încărcarea documentelor până la transmiterea cererilor către autoritatea competentă, într-un flux de lucru integrat și ușor de urmărit.

Noua soluție digitală contribuie astfel la simplificarea procedurilor administrative, creșterea transparenței și standardizarea fluxului de lucru, menținând, în același timp, toate verificările prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru transmiterea cât mai rapidă a solicitărilor în forma completă, Inspectoratul General pentru Imigrări recomandă utilizatorilor să verifice, înainte de finalizarea acestora, corectitudinea datelor introduse și existența tuturor documentelor necesare.

Platforma WorkinRomania face parte din procesul de modernizare și digitalizare a serviciilor publice, prin care Ministerul Afacerilor Interne urmărește simplificarea relației dintre administrație și mediul de afaceri și dezvoltarea unor servicii publice mai accesibile, transparente și eficiente.

Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va continua monitorizarea și optimizarea platformei, în vederea dezvoltării continue a serviciilor digitale și a adaptării acestora la nevoile utilizatorilor", mai transmite instituţia.