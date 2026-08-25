STB încearcă din nou să intre în insolvență. Ciprian Ciucu: „Nouă bibliorafturi, atent verificate”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Societatea de Transport București (STB) a depus o nouă cerere de insolvență, a anunțat, marți, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

„Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului București. Sper că de data aceasta cererea să aibă bască”, a transmis primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, la o săptămână după ce Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a companiei.

„Mâine voi face o conferință de presă pe o temă la fel de importantă. Cineva trebuie să se ocupe, dupa zeci de ani, de problemele structurale ale Bucureștiului...”, a mai anunțat Ciucu, într-o postare pe Facebook.

STB a cerut din nou intrarea în insolvență, după ce Tribunalul București a respins cererea

Decizia Tribunalului București de respingere a cererii de intrare în insolvență a STB a fost contestată de primarul Capitalei, care a susținut că managementul companiei i-a transmis că toate documentele necesare au fost verificate și depuse.

„Respinge cererea de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de debitorul Societatea de Transporturi Bucureşti STB, faţă de nedepunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 66 alin. (7) teza finală din Legea nr. 85/2014 coroborat cu art. 134 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, disjunge cererile de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de creditori în prezentul dosar şi dispune înaintarea lor la dosarul nr. 30071/3/2026. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă”, se arată în decizia tribunalului.

Ciucu: Neașteptat. Am vorbit cu managerul STB și se jură că a verificat de șapte ori documentele

„Neașteptat. Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență depusă de către STB. Motivația? Lipsă de documente. Am vorbit cu managementul STB și se jură că le-au verificat de șapte ori și că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă. Sper ca STB să facă apel”, a transmis atunci Ciucu.

Edilul Capitalei a susținut că solicitarea insolvenței este necesară pentru salvarea companiei și că procedura ar permite elaborarea unui plan de restructurare și redresare.

„STB a făcut ceea ce era corect, a cerut insolvența în instanță. Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar”, a afirmat Ciucu.

Potrivit primarului, transportul public de suprafață reprezintă aproximativ 34% din bugetul anual al Primăriei Capitalei. Acesta a mai susținut că, dacă la costurile de operare sunt adăugate datoriile și penalitățile, valoarea cumulată ajunge la nivelul întregului buget al PMB.

Ciucu a dat asigurări că intrarea în insolvență nu ar afecta continuitatea serviciului de transport și nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor.

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