Insolvența STB, respinsă de instanță, din lipsă de... nume. Primarul Ciucu: Presiunea este mare

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Agerpres

Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvență a STB.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de Societatea de Transport Bucureşti (STB), după ce în lista creditorilor nu au fost indicate numele şi prenumele miilor de salariaţi cărora societatea le datorează bani pentru biletele de odihnă şi tratament.

Într-o postare pe Facebook referitoare la decizia instanţei, edilul general face referire, în debut, la un citat din romanul "Procesul" de Franz Kafka: "Este posibil ca autorităţile să aibă dreptate, dar este tot atât de posibil ca ele să nu aibă dreptate".

Ciucu susţine că pentru STB ar fi fost "foarte greu" să includă numele, prenumele şi adresele miilor de salariaţi, în condiţiile în care publicarea acestor date ar fi putut genera probleme din perspectiva legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

"Aşa o fi, salariaţii ar trebui să se înscrie la masa credală, fiecare în parte, pentru biletele de odihnă şi tratament. În fine, STB caută soluţii să se conformeze. Dar presiunea din partea tuturor, mai ales a caselor de insolvenţă, este mare. E cel mai mare şi importat dosar de insolvenţă de astăzi. Tot ce îmi doresc este ca STB să se redreseze şi transportul public să fie mai bun", precizează Ciprian Ciucu.

"Am vorbit cu managementul STB şi se jură că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, că cererea a fost completă"

Potrivit motivării instanţei, creditorii salariali au creanţe în valoare totală de 3.285.880 de lei, reprezentând decontarea biletelor de odihnă şi tratament.

"Debitoarea nu a indicat în concret numele şi prenumele creditorilor, limitându-se la a menţiona generic 'salariaţi ### SA', nu a precizat adresele acestora şi nici valoarea creanţelor deţinute împotriva societăţii de către fiecare dintre creditori, aşa cum a procedat în cazul creditorilor din celelalte categorii. Această modalitate de întocmire a listei creditorilor contravine prevederilor art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 85/2014, care au caracter neechivoc cu privire la datele pe care trebuie să le conţină documentul", se arată în motivarea citată de Ciucu.

Marţi, edilul general anunţa că tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de către STB, invocând lipsa de documente.

"Am vorbit cu managementul STB şi se jură că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, că cererea a fost completă. Voi verifica. Au fost cinci dosare opisate, în sală nimeni nu a invocat nicio lipsă", preciza Ciucu.

El menţiona ulterior că, dacă STB nu intră în insolvenţă, pe termen "cel mult mediu" Primăria Municipiului Bucureşti "va intra în incapacitate" de plată.

Ciucu sublinia că, în lipsa restructurărilor şi "decăpuşării de contracte neperformante", costul serviciului public de transport va fi din ce în ce mai mare, penalităţile vor creşte şi nu vor fi bani pentru proiecte mari pentru infrastructura oraşului.

"Firma de insolvenţă va fi nevoită să identifice cauzele şi să explice cum s-a ajuns aici. Da, PMB are o vină că din 2019 târâie datorii de circa un miliard în fiecare an", mai scria el, conform Agerpres.

"Insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a STB"

"Insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a Societăţii de Transport Bucureşti, care se află într-o situaţie financiară aproape dezastruoasă, având în vedere că în 2025 datoria companiei a depăşit 1,7 miliarde de lei, din care aproape 1,5 miliarde de lei doar către ANAF", a declarat edilul luna trecută.

"Prima cauză este neplata contribuţiilor angajaţilor către ANAF - peste un miliard de lei, care au început să producă penalităţi. A doua cauză este impostura, politizarea şi neîndeplinirea funcţiei pentru care a fost înfiinţată ADI TPBI (Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (n. red.). (...) A treia cauză este management defectuos, în special din cauza politizării, neorientat spre eficienţă la nivelul STB şi am mai adăugat eu frica de sindicate pentru a lua măsurile corecte pentru STB", a spus Ciprian Ciucu într-o conferinţă de presă.

Edilul a atras atenţia că insolvenţa STB nu a fost declarată la timp

"Din punctul meu de vedere, STB este în insolvenţă nedeclarată din anul 2020, de atunci când nu au mai plătit contribuţiile oamenilor la ANAF. De atunci, tot târâie datorii şi penalităţi mai mari de un miliard de lei, an de an", a scris Ciprian Ciucu, luni, pe Facebook.

Potrivit primarului general al Capitalei, realitatea financiară de la STB indică "un faliment nedeclarat".

"Datoria totală a STB era 1,72 miliarde de lei în anul 2025. 1,49 miliarde lei doar către ANAF, din cauza unei decizii a conducerii din anii 2019-2020 de a reţine şi a nu vira către stat TVA-ul şi contribuţiile salariale (impozitul pe venit, CAS şi CASS). Din cele 1,49 miliarde de lei către ANAF, 402 milioane de lei sunt doar penalităţi. Compania a fost victima unor decizii iresponsabile din trecut", a susţinut Ciprian Ciucu.

El a apreciat că ADI TPBI, devenită autoritate publică tutelară, decide "pe unde se învârte roata".

"Rapoartele de audit ale STB sunt vădit trucate: au inclus în toţi aceşti ani multe costuri CARE NU AU LEGATURĂ cu învârtitul roţii (multe contracte şi costuri făcute fără logică economică de către STB)", a declarat primarul general al Capitalei.

În opinia sa, serviciul de transport public din Bucureşti nu este suportabil bugetar

"Consiliul General, Consiliul de Administraţie, Consiliul Director şi Managementul STB trebuie să ia decizia corectă acum. (...) Prin insolvenţă, controlul este preluat de un administrator judiciar sub stricta supraveghere a judecătorului sindic. Insolvenţa este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară şi operaţională a acestei companii. Insolvenţa este singura modalitate prin care putem proteja STB de acumularea oricăror penalităţi suplimentare la datoriile neplătite. Insolvenţa va proteja STB de penalităţile uriaşe către ANAF. Insolvenţa va proteja STB de orice poprire a conturilor şi blocare a serviciului de transport public. Insolvenţa este singurul instrument prin care STB poate scăpa de plata integrală a restanţelor", a adăugat primarul Ciucu.

De asemenea, el a subliniat în cadrul conferinţei de presă că STB-ul "trage în jos" tot oraşul şi duce la insolvenţa Municipalităţii.

"Costul transportului public împreună cu datoriile echivalează cu bugetul unei capitale. STB-ul va trage în jos după el tot oraşul. Asta înseamnă incapacitatea de plată a PMB, insolvenţa PMB (...). Cer directorului general al STB şi Consiliului de Administraţie al STB să se întrunească de îndată mâine dimineaţă şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva, doar aşa putem plăti salariile, doar aşa putem evita falimentul oraşului. (...) De asemenea, voi discuta, probabil că mâine îi voi ruga pe reprezentanţii partidelor politice din Consiliul General să discutăm această situaţie (...) şi să sprijine politic ca reprezentanţii AGA pe care i-a desemnat acest Consiliu General până să vin eu primar să susţină, de asemenea, măsura insolvenţei", a declarat primarul Ciucu.

CITEȘTE ȘI: Scumpire de impact pentru toți bucureștenii. Anunțul făcut de Ciprian Ciucu

