Călin Georgescu a repetat gestul lui Gigi Becali cu afișarea cătușelor. Diferența este de 1,1 milioane de euro

Gigi Becali

Călin Georgescu și-a ridicat mâinile încătușate în fața camerelor de filmat la ieșirea de la DIICOT.

Această posibilitate de victimizare, de afișare, este dată de tactica procuraturii, folosită chiar înainte de Laura Codruța Kovesi, și anume defilarea în cătușe, a zis jurnalistul Val Vâlcu.

Dacă vă aduceți aminte, era ca la prezentarea de modă. Deși o astfel de situație este periculoasă și greu de gestionat, intrările și ieșirile parchetelor au fost amplasate astfel încât persoanele reținute să poată trece cu cătușele prin fața camerelor de filmat, în epoca „justiției televizate”. Atunci era bine pentru unii.

În altă ordine de idei, chiar s-a dorit să se atribuie Hotelul Triumf drept sediu nou pentru Direcția Națională Anticorupție (DNA), însă planul nu s-a mai finalizat. Acela avea o curte fastuoasă, iar arestatul nu mai putea defila pentru că reporterul era oprit la poartă.

Acum vedem efectele adverse, secundare, ca în cazul medicamentelor. O persoană care are susținători se poate victimiza în fața opiniei publice, așa cum s-a întâmplat atunci când și-a ridicat cătușele Gigi Becali.

Paralela cu arestarea lui Gigi Becali



Gestul lui Călin Georgescu a fost comparat cu cel făcut de Gigi Becali. Mai exact, prima dată, un asemenea gest l-a făcut Gigi Becali. Era în preajma Paștelui și a spus: „Hoții liberi, Becali în cătușe!” Acesta fusese arestat preventiv într-un dosar privind lipsirea de libertate a unor persoane suspectate că îi furaseră mașina. Autoturismul fusese recuperat de oamenii săi, fără intervenția Poliției.

Dar există o diferență importantă între cele două cazuri. Gigi Becali a beneficiat atunci de simpatia unor oameni care avuseseră bunuri furate și care considerau că autoritățile nu reușiseră să-i ajute

Adică aici există o mică diferență. Oamenii au empatizat atunci cu Gigi Becali, pentru că multora, dacă nu chiar tuturor, hoții le-au furat câte ceva din curte, de pe sârmă, din buzunar sau din autobuz, iar Poliția nu a reușit să recupereze bunurile. Cam asta i se întâmplase și lui Gigi Becali.

În cazul lui Călin Georgescu, situația este diferită: Foarte puțini dintre noi am vehiculat 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, reținut de procurori pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri

Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost scos luni din sediul DIICOT având cătușe la mâini, după ce a fost reținut de procurori pentru 24 de ore în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri.

Înconjurat de mascați și jurnaliști pe treptele din fața sediului DIICOT, Georgescu și-a salutat susținătorii, ridicând mâinile încătușate deasupra capului, fără să facă declarații.

În dosar a fost reținut și un complice al lui Georgescu, omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi vor fi duși în Arestul central al Capitalei, iar marți vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineața, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot în Otopeni, și dus pentru percheziții la vila lui din Mogoșoaia, într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

„La data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cetățeni români, cu vârstele de 64 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație), ce urmează a fi expertizate, existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă. Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.