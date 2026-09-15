Victor Alistar denunță un atac fără precedent asupra justiției. Întâlnirea Simina Tănăsescu - Ilie Bolojan, „conspirativă“

Victor Alistar / Foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Victor Alistar, a explicat mecanismul prin care Ilie Bolojan și USR au lansat atacul asupra justiției din România. De asemenea, fostul membru CSM a comentat întâlnirea pe care premierul demis a avut-o cu șefa Curții Constituționale și tentativa USR și PNL de a pedepsi România și a-i priva pe cetățeni de beneficiile fondurilor europene.

Invitat la emisiunea Puterile Statului, la România TV, moderată de jurnalista Laura Duță, Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), a vorbit despre presiunea fără precedent aplicată pe puterea judecătorească în ultimele luni.

„A fost într-adevăr o presiune nemaiîntâlnită până la acest moment, o dorință de a acapara puterea judecătorească nedisimulată, care s-a manifestat pe două planuri:

În primul rând, prin dezinformări și minciuni privind procedurile judiciare și modul în care funcționează justiția. Amintiți-vă o minciună care, din păcate, fiind repetată în mintea multor oameni, a căpătat valoare de adevăr, și anume povestea legată de prescripție. Aplicarea prescripției răspunderii penale ca atare este vina Parlamentului. Când Curtea Constituțională a spus că un anumit articol este neconstituțional și că trebuie să fie pus în ordine, Parlamentul nu a făcut nimic timp de patru ani de zile. După care a venit Curtea Constituțională și a spus: "Norma este scoasă din vigoare, norma penală, începând cu prima noastră hotărâre, dată fiind pasivitatea culpabilă a Parlamentului."

Toate astea sunt în Monitorul Oficial, hotărârile CCR sunt în Monitorul Oficial, le poate citi oricine. Manipularea a funcționat pe faptul că omul nu stă să citească chestiuni juridice tehnice, dar adevărul este publicat în Monitorul Oficial, este evident și de netăgăduit.

În al doilea rând, prin materiale media orchestrate în paralel cu atacurile politice din partea Guvernului și pe un tip de mesaj construit unu la unu cu partide politice (Aripa Bolojan din PNL și USR-ul), care au atacat în mod direct lideri din justiție, dar și autorități ale justiției în ansamblul lor: Înalta Curte, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție, Curtea de Apel București - în general acele instituții care au de-a face cu politicienii. Și nu întâmplător, erau și niște dosare cu persoane pentru care aveau interes și pe care doreau să le protejeze“, a precizat Alistar.

Fostul membru al Consiliului Superior al Magistraturii a precizat că „ce s-a întâmplat a fost exact ceea ce ei acuzau în alte perioade alte formațiuni politice că fac, iar aceste minciuni au fost susținute inclusiv de niște proxy-uri mass-media și din societatea civilă, care au mers pe scoaterea din context, pe jumătăți de adevăruri, pe distorsionarea realității faptice care poate fi probată cu probe“.

Foto: Agerpres

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu. Victor Alistar: „Conspirativă“

Realizatoarea emisiunii l-a întrebat pe Victor Alistar și despre întâlnirea pe care premierul demis Ilie Bolojan a avut-o în luna august cu Simina Tănăsescu, președintele Curții Constituționale a României.

„Explicația a fost că președinta CCR voia să obțină niște încăperi de la Bolojan, cu două zile înainte de decizia pe un alt conflict privind o lege ce-l viza pe liderul USR Dominic Fritz. Înalta Curte a ieșit cu o reacție clară cerând explicații, deoarece exista un conflict direct între Înalta Curte și Guvern (parte fiind Bolojan), iar judecător raportor era tot Simina Tănăsescu“, a spus Laura Duță.

„Titularul sesizării în conflictul de natură constituțională este primul-ministru ca funcție, în cazul de față, domnul Ilie Bolojan. El a anunțat public pe 2 iulie declanșarea conflictului cu Înalta Curte. Raportor era doamna Tănăsescu. Pe 14 august s-au întâlnit! Ca să înțeleagă lumea: o parte din dosar (reclamantul) se întâlnește cu judecătorul cauzei, în lipsa celeilalte părți, între patru ochi, pe o explicație care nu are legătură cu competențele primului-ministru.

O întâlnire conspirativă între patru ochi, care nu s-a desfășurat nici la sediul CCR, nici la sediul Guvernului! Noi am solicitat explicații publice convingătoare. Nimeni nu poate crede că acela a fost subiectul“, a explicat Victor Alistar.

România, reclamată la Bruxelles privind statul de drept. Ce spune Victor Alistar

În privința tentativei USR și PNL de a pedepsi România și a tăia fondurile europene, ca urmare a unei presupuse nerespectări a statului de drept, Victor Alistar a precizat faptul că „sunt două chestiuni de menționat“.

„Avem o decizie în Recurs în Interesul Legii (RIL) din 2020 care clarifică sancțiunile aplicabile. În al doilea rând, soluția de speță în cazul primarului Dominic Samuel Fritz, unde s-a respins recursul și s-a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara ce a constatat legalitatea raportului de constatare ANI. A fost prezentată ca o formă de pedepsire a persoanei, deși altă dată aceiași emitenți susțineau că o hotărâre judecătorească reflectă aplicarea legii!“, a explicat fostul membru CSM.

„Critica a fost și că instanțele și-au permis să judece cererea unor reclamanți privind un congres sau decizii de conducere ale PNL.

Libertatea de decizie în organizații politice este garantată, dar în condițiile Legii partidelor politice și statutelor lor!

O parte dintre membri au contestat deciziile conducerii raportat la lege și statut. Ce să facă justiția, să nu soluționeze un conflict juridic? Atunci n-ar mai trebui să soluționeze nici litigiile din ONG-uri sau societăți comerciale unde acționarii contestă adunarea generală! Au prăvălit în spațiul public că justiția n-ar fi avut dreptul să soluționeze litigiul [39:49]. Aceste reacții sunt împotriva bunului-simț juridic și creează o zonă militantă polarizată. Instanțele sunt autorități ale statului român care pun în aplicare respectarea Constituției și a legii scrise de Parlament“, a mai punctat Victor Alistar.