Victor Ponta, luat în calcul de Nicușor Dan pentru funcția de premier

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Victor Ponta, fost premier al României, este o variantă luată în calcul de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit România TV, Victor Ponta ar fi luat în calcul de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier, în fruntea unui guvern tehnocrat.

Potrivit aceleiași surse, varianta aceasta ar putea fi acceptată și votată de parlamentari din PSD, PNL și AUR.

„Varianta la care se gândește președintele României este Victor Ponta, fost premier al României, cel care a reușit în anul 2012 să redreseze țara, să redreseze economia și să o ducă pe un drum bun.

Acum este din nou o variantă luată în calcul de președintele Nicușor Dan, care urmează să se întoarcă în țară, să aibă consultări cu partidele și să le propună această variantă: Victor Ponta în fruntea unui guvern tehnocrat, un guvern format din specialiști în fiecare domeniu și un premier greu de refuzat de Partidul Social Democrat.

Acesta ar putea să fie votat inclusiv de membri ai Partidului Național Liberal, de membri ai AUR și ai mai multor partide din Parlamentul României”, a spus jurnalistul Bogdan Borza la România TV.