”Nimeni nu poate să facă asta”. Dan Dungaciu dezvăluie ce oferă AUR parlamentarilor în negocieri

Imagine cu Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR și George Simion, președintele AUR. Sursa foto: Facebook Dan Dungaciu

Un Executiv fragil, „cârpit” pe ultima sută de metri între partide nu va rezista crizelor majore care bat la ușă și va împinge România într-un blocaj din care nu va mai putea ieși. Avertismentul vine de la prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, care spune că o astfel de formulă politică nu poate rezista.

Dan Dungaciu a explicat în această seară de ce AUR exclude orice susținere pentru o formulă de compromis și consideră dizolvarea Legislativului singura cale realistă.

„Dacă vrem responsabilitate, atunci trebuie să tratăm fiecare partid din România ca un partid din România, legitim, să se discute cu el. Atât timp cât lucrurile astea nu funcționează, evident că suntem în același scenario, AUR nu intra în asemenea combinație, AUR nu-și va da votul. Din punctul nostru de vedere, această incertitudine va fi și de aici înainte. Problema lor este că le e o teamă groaznică de alegeri anticipate. Mai teamă decât de guvernul Bolojan”, spune prim-vicepreședintele AUR la B1 TV.

Întrebat de moderatoarea Laura Chiriac dacă președintele Nicușor Dan ar trebui să forțeze nota, Dungaciu a spus că un cabinet improvizat va fi măcinat de conflicte interne din prima zi de mandat.

„În mod normal așa ar trebui să facă și în mod normal nici nu ar trebui să o spună că dizolvă Parlamentul. Ar fi cea mai bună soluție ca să ieșim din criza în care ne aflăm acum. Imaginați-vă că se încropește un guvern. Ce poate face un asemenea guvern slab în care fiecare, ca să zic așa, combatant, mă refer și la partidele de mainstream, s-au înjurat de câteva ori pe față în această perioadă? Ce rezistență, ce reziliență poate să aibă o asemenea construcție în fața crizelor care vor veni sau care stau să vină? Cât vor guvernau oamenii aceștia? Un an de zile, un an și jumătate maxim. Eu cred că România, și noi credem asta, România are nevoie de un guvern de patru ani ca să poată să spere că ceva se poate schimba în România. Dacă nu avea un guvern de patru ani, nu se va întâmpla nimic în România.

Responsabilitatea nu este a celor care împing să se facă un guvern din petice. Că va fi o criză în România de nu o să ne vedem. Tot ce se întâmplă în jurul nostru, politic în Germania, militar în Ucraina, totul duduie acest moment. Și noi ne jucăm, ca să zic așa, de-a guvernarea. Dacă vom face un guvern de așa natură, România va fi într-o criză din care nu va mai ieși. Singura soluție ca România să poată spera, nu garantez că va fi, dar singura soluție pe care România să o poată spera să iasă din criză sunt algerile anticipate și lucrurile astea le înțeleg foarte bine toți membrii AUR, indiscutabil, și nu numai membrii AUR”, a mai spus Dungaciu.

Negocieri pentru blocarea învestiturii

Punctul slab al unei majorități construite la limită este fragilitatea fiecărui vot individual. Întrebat de moderatoare despre negocieri, că „există această discuție legată de unii parlamentari care n-au nicio garanție că mai intră în Parlament. Dar la dumneavoastră, campioni ai sondajelor, nu știm cât de umflate sunt sondajele astea, teama n-ar trebui să fie prea mare, pentru că chiar ne spuneați că sunteți dispuși să atrageți parlamentari către dumneavoastră, să mai oferiți locuri pe liste cu garanția că ar putea să intre dacă situația e cea din sondaje”, Dan Dungaciu a confirmat că AUR negociază atragerea parlamentarilor.

„Asta facem și în acest moment. Nu doar noi facem asta. Pentru noi, lucrurile sunt foarte clare. Noi atunci când vorbim cu colegi de la alte partide, noi le putem oferi un loc eligibil în cazul în care vor fi anticipate. Nimeni nu poate să facă asta. Nici PSD-ul, nici PNL-ul, nici USR-ul, nici UNMR-ul”.

La întrebarea Laurei Chiriac „câți ați atras în ultimul timp cu această promisiune?”, Dungaciu spus că nu poate da un număr pentru că încă sunt discuții.

„Au început să vină, dar n-aș vrea să dau un număr acum, pentru că suntem în discuție cu unii dintre ei, care doresc să vină și ne-au spus că vor trece oficial după ce votul asupra Guvernului se va fi dat într-un fel sau altul și așa mai departe. Suntem în discuții, așa ne-am propus, ăsta a fost proiectul nostru, pentru că ideea de bază este ca anticipatele să se petreacă și ceilalți care nu vor anticipate să nu aibă suficient de multe voturi, așa cum nu au în acest moment. Deci bătălia pentru parlamentare astăzi în Parlamentul din România se face inclusiv pe acel vot, dacă vreți acel buffer, pentru că lor, teoretic, dacă le iese un vot cu 3-4 în plus, ei nu trebuie să se meargă la vot dacă au doar 3-4. Lor le trebuie un buffer de 10-15 parlamentari ca să fie siguri că dacă pun la vot nu eșuează. Bătălia este ca acei parlamentari să se decide într-o parte sau alta și sigur că nu facem doar noi jocul acesta, dar noi o facem având un avantaj major, oferim garanții că vor fi în viitorul Parlament, chiar dacă va cădea acest Guvern”, spune prim-vicepreședintele AUR.