Robert Cazanciuc, la deschiderea noii sesiuni parlamentare: Cu ochii pe ceea ce contează cu adevărat

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Începând cu 1 septembrie, s-a deschis sesiunea de toamnă a Parlamentului.

"Începem o nouă sesiune parlamentară, dar cu ochii pe ceea ce contează cu adevărat: oamenii și problemele lor de zi cu zi.

Dincolo de politica de la televizor, sunt zeci de proiecte pe care le continuăm, dar și altele de perspectivă, pentru ca fiecare cetățean să simtă o schimbare reală în bine.

Aștept cu interes să vedem planurile noului guvern, dar prioritatea noastră rămâne clară: soluții concrete pentru Romania în BunăStare.

Voi ce proiecte credeți că ar trebui să aibă prioritate în această toamnă", se întreabă retoric senatorul PSD, Robert Cazanciuc.