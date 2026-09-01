Remus Pricopie a cerut Departamentului de Stat să analizeze pozițiile lui George Simion: E prima dată când fac public acest lucru / video

George Simion; Sursa foto: Agerpres

Remus Pricopie a dezvăluit că, în urmă cu trei luni, a cerut Departamentului de Stat al SUA să analizeze pozițiile lui George Simion, pe care le consideră antiamericane.

Prof. univ. dr. Remus Pricopie, rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și fost ministru al Educației în guvernele conduse de Victor Ponta, a vorbit despre George Simion, președintele AUR, și a spus că acesta promovează interesele Moscovei la București. Potrivit rectorului, astfel de poziții sunt observate la Washington, în condițiile în care mai mulți oficiali americani au solicitat retragerea vizei lui George Simion.

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„Avem la AUR un președinte de partid, pe George Simion, care, fără niciun fel de rușine, repetă narativul Moscovei la București și apără interesele Moscovei la București.

Apoi zice: 'Nu modificăm legislația în așa fel încât să ne putem apăra împotriva dronelor rusești', apoi merge și votează în Parlament împotriva acordurilor militare cu Statele Unite ale Americii.

Să știți că aceste lucruri sunt citite la Washington și în momentul în care ai doi foști ambasadori și un înalt oficial american care solicită retragerea vizei lui George Simion, înseamnă că e o problemă”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

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Scrisoare către Departamentul de Stat privind pozițiile antiamericane ale lui George Simion

Prof. univ. dr. Remus Pricopie a spus că, în urmă cu trei luni, a trimis Departamentului de Stat al SUA o scrisoare în care a cerut o analiză a pozițiilor lui George Simion, pe care le consideră antiamericane.

„În urmă cu trei luni, eu personal am făcut o scrisoare către Departamentul de Stat spunând exact aceleași lucruri. E prima dată când fac public acest lucru. Am cerut o analiză serioasă din partea Departamentului de Stat a pozițiilor antiamericane ale lui George Simion”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

„Și Departamentul de Stat v-a răspuns?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am făcut publice faptele mele. Nu sunt în măsură să fac publice faptele sau acțiunile Departamentului de Stat. Cred că scrisoarea respectivă a fost trimisă după ce AUR a votat în Parlament împotriva bazelor”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie.

„Ei au spus că au votat așa fiindcă, de fapt, nu era nevoie de vot, că parteneriatul strategic oferea deja această posibilitate, nu era nevoie să treacă”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu am nicio legătură cu scrisoarea semnată de cei trei foști ambasadori, dar am fost surprins să văd că logica este destul de apropiată”, a spus prof. univ. dr. Remus Pricopie la DC News.

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