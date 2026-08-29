Cine este medicul din Cluj față de care Ilie Bolojan spune că are o ”obligație personală”: ”Mi-a salvat câțiva prieteni”

Ilie Bolojan, la inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară/ captură video

Premierul Ilie Bolojan se află în Cluj-Napoca la Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, unde este inaugurat Centrul de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară.

Premierul Ilie Bolojan se află acum în Cluj-Napoca, acolo unde este inaugurată oficial investiția de peste 230 de milioane de lei, finanțată prin fondurile PNRR și susținută de Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Cluj. Este vorba despre una dintre cele mai importante investiții în domeniul medical, realizate din fonduri europene, respectiv Centrul de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară. Noul spital, un proiect unic la nivel național, va oferi o gamă largă de servicii în sectorul patologiilor neurochirurgicale. Lucările pentru realizarea noului centru medical au debutat în august 2022, fiind realizate de Construcții Erbașu.

„Prin proiectul pe care îl avem în construcție - Centrul Regional de Neurochirurgie și Patologie Cerebrovasculare - umplem un gol în primul rând în ceea ce privește tratamentul endovascular al patologiei cerebrovasculare sub raportul dotării. Suntem printre cele mai avansate proiecte de infrastructura spitalicească finanțat prin PNRR”, anunța, în toamna anului trecut, profesorul dr. Ștefan Florian, președintele Societății Române de Neurochirurgie.

De altfel, prezent la inaugurare, premierul Ilie Bolojan a făcut și o mărturisire personală cu privire la prof. dr. Ștefan Florian, despre care a spus că are și o obligație personală.

„Când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj”

”Sunt onorat să particip la acest eveniment și sunt aici, în primul rând, în semn de respect pentru școala de medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraș, și le mulțumesc pentru că, atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj.

Le mulțumesc pentru studenții pe care îi pregătesc aici, pentru că lucrează în toate spitalele din Transilvania și le sunt recunoscător pentru ceea ce fac în sistemul nostru de medicină, Clujul fiind unul dintre cele mai puternice centre din acest punct de vedere.

„Mi-a salvat câțiva prieteni”

Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și echipa pe care dânsul a format-o, pentru viețile pe care le-a salvat, pentru profesioniștii pe care i-a format de-a lungul anilor și pentru exemplul pe care dânsul l-a dat de profesionalism și de calitate pe care dânsul l-a oferit în medicina românească. Am și o obligație personală, pentru că mi-a salvat câțiva prieteni. Mulțumesc încă o dată.

Sunt aici din respect pentru acest mare oraș, care este Cluj-Napoca, pentru oamenii de aici, pentru că este o locomotivă a dezvoltării României. Știm că țara noastră se dezvoltă în jurul câtorva locomotive, iar una dintre cele mai puternice zone de dezvoltare este Clujul. Le sunt recunoscător și îi respect pe oamenii din administrație, pe oamenii de aici. Am văzut și oameni de afaceri, oameni care duc pe umeri lor atât companiile pe care le-au dezvoltat în Cluj și în zona adiacentă, cât și economia acestei regiuni.

Mă bucur că astăzi se finalizează o investiție și sper că, în cel mai scurt timp, odată ce și partea de dotări va fi recepționată, să fim în situația în care echipa doctorului Florian să lucreze în condiții mult mai bune, pentru că fără investiții și fără dotări nu ne putem aștepta la o medicină de calitate în anii următori.

Mult succes încă o dată! Mulțumesc tuturor celor care, de-a lungul anilor, și-au adus o contribuție la realizarea acestui proiect: în ministere, în autoritățile locale, proiectanți, constructori și așa mai departe” a declarat Ilie Bolojan, la Cluj-Napoca.

”Noul Centru este în măsură să ofere servicii moderne în sectorul patologiilor neurochirurgicale, are o zonă dedicată investigațiilor imagistice și este dotat cu echipamente pentru investigații și tratament neurochirurgical și neurovascular. Centrul construit la Cluj are șase săli de operație pentru proceduri neurochirurgicale, 105 paturi, dintre care 26 de terapie intensivă. Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca este unul din primele șase unități medicale la clasa I din țara noastră, alături de spitalele județene Constanța, lași, Târgu Mureș, Timișoara și Spitalul Militar Central. Prin această investiție, va fi consolidat rolul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca ca important centru de excelență, iar pacienții vor avea acces la servicii medicale sigure, moderne și performante” transmite comunicatul Guvernului.