Nicuşor Dan, editorial în presa americană. "România nu va aştepta să fie testată pentru a fi pregătită"

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis, într-un editorial pentru presa americană, cum ţine România piept Federaţiei Ruse. România nu cere SUA mai mult, ci se oferă să facă mai mult, transmite preşedintele.

Nicuşor Dan îşi începe articolul intitulat "Sunt preşedintele unuia dintre cei mai de încrederi aliaţi ai SUA. Uite cum îi ţinem piept Rusiei", cu avertismentul că Rusia "este o ameninţare în creştere pe care SUA şi Europa nu-şi pot permite să o ignore".

"Rusia este o amenințare tot mai mare pe care America și Europa nu își pot permite să o ignore. Spațiul aerian românesc a fost violat de drone de zeci de ori în ultimele luni. Conform relatărilor din presă, serviciile de informații americane cred că Rusia ar putea testa hotărârea NATO printr-o acțiune limitată împotriva unei țări aliate.

Pentru România, nimic din toate acestea nu este abstract. Ne aflăm pe flancul sud-estic al NATO, la Marea Neagră, și avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre toți aliații. Am privit această situație chiar de la margine ani la rând, cu drone care ne-au traversat spațiul aerian și resturi căzute pe teritoriul nostru. Am învățat din experiență directă că descurajarea este testată mai întâi la perimetrul alianței", a scris preşedintele Nicuşor Dan.

"Parteneriatul dintre România şi SUA a fost construit pentru astfel de momente"

Preşedintele Nicuşor Dan subliniază importanţa parteneriatului strategic dintre România şi SUA, şi spune că acesta se bazează pe geografie, dar şi pe credibilitate.

"Parteneriatul dintre România și Statele Unite a fost construit pentru astfel de momente. Forța lui se bazează pe două lucruri: geografie și credibilitate. Geografia nu am ales-o noi. Credibilitatea am câștigat-o. Când Operațiunea Epic Fury a necesitat acces și sprijin, România a fost printre primii aliați care au răspuns. Rapid și public. Așa acționează un partener de încredere".

De aceea i-am trimis recent pe consilierul nostru pentru securitate națională și pe șeful Apărării pentru a transmite angajamentul României față de securitatea Mării Negre, față de împărțirea și preluarea sarcinilor în cadrul NATO (burden-sharing și burden-shifting) și față de aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite. Le-am cerut să mențină această conversație activă, la Washington și la sediul NATO, pentru a răspunde la orice întrebări ar putea avea aliații noștri americani. Șisă clarifice faptul că România este pregătită să crească atât nivelul angajamentelor sale, cât și viteza cu care le îndeplinește", a mai scris Nicuşor Dan.

"România nu cere mai mult, se oferă să facă mai mult"

Nicuşor Dan răspunde, prin editorialul său, şi declaraţiilor făcute de preşedintele SUA, Donald Trump, care vrea ca aliaţii NATO să cheltuie mai mult pentru apărare. De altfel, România îşi propune să ajungă la 5% din PIB pentru apărare.

"În spatele acestei oferte se află o premisă simplă. România nu cere mai mult de la America. România se oferă să facă mai mult. Suntem recunoscători pentru leadership-ul american și înțelegem că recunoștința trebuie însoțită de responsabilitate. Statele Unite au dreptate să se aștepte ca Europa să preia o parte mai mare din propria apărare, iar România susține această așteptare prin bani și acțiuni, inclusiv prin obiectivul de a aloca 5% din PIB pentru apărare până în 2035.

La Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe coasta Mării Negre, România a început unul dintre cele mai mari programe de infrastructură militară de pe întregul flanc estic al NATO: aproximativ 2,5 până la 3 miliarde de euro în extindere și modernizare, aflate în derulare sau planificate. Câmpia Turzii, Cincu, Smârdan, Babadag, Constanța și Dunărea sunt conectate printr-o rețea logistică militară, legând aerodromuri, drumuri, porturi, poligoane de instrucție și infrastructură de aprovizionare, astfel încât România și Statele Unite să poată deplasa rapid trupe și echipamente atunci când este cea mai mare nevoie.

Modernizarea forțelor noastre armate este ancorată în sisteme americane: sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, artilerie cu rachete HIMARS, avioane F-16, tancuri Abrams și 32 de avioane F-35A planificate. Aceasta nu este o listă de cumpărături. Este o decizie de a fi interoperabili cu platformele americane și NATO. Șipentru ca forțele române să fie pregătite din prima zi a unei crize, nu din a 30-a", a mai precizat preşedintele României pentru FoxNews.

"România nu va aştepta să fie testată pentru a fi pregătită"

Nicuşor Dan a transmis, prin editorialul său, şi un mesaj ţintit către Moscova. "România nu va aştepta să fie testată pentru a fi pregătită", spune Nicuşor Dan.

"Pentru că descurajarea nu se rezumă doar la ce poate face NATO odată ce o criză a început. Este vorba despre a convinge un adversar, înainte de acel moment, că agresiunea va eșua și că alianța va răspunde ca un tot unitar. Acest lucru necesită o capacitate vizibilă, o infrastructură rezilientă și voința politică de a le folosi pe ambele. De asemenea, necesită ca aliații să știe că se pot baza unii pe alții, nu doar la Washington sau Bruxelles, ci pe teren, unde geografia și nivelul de pregătire decid cât de repede o decizie devine o acțiune.

Răspunsul Europei pentru Rusia include piste de aterizare, porturi, poligoane de instrucție, conducte și baterii de apărare antiaeriană din România, precum și sprijinul pe care România îl oferă aliaților săi aflați sub presiune. O Românie mai puternică înseamnă un flanc sud-estic mai puternic. Un flanc mai puternic înseamnă o Mare Neagră mai sigură. Iar o Mare Neagră mai sigură consolidează capacitatea NATO de a preveni conflictele pe întreg teritoriul Europei.

Suntem pregătiți să investim, să găzduim, să instruim, să modernizăm și să fim alături de aliații noștri, mai presus de toate alături de Statele Unite.

Mesajul nostru este, prin urmare, unul simplu: România nu va aștepta să fie testată pentru a fi pregătită", a completat el.