Daniel Zamfir spulberă mitul izolării AUR de către PNL și USR: „Asta cu cordonul sanitar e o poveste” / video

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Deși PNL și USR au promovat ideea unui „cordon sanitar” în jurul AUR, senatorul PSD Daniel Zamfir susține că izolarea partidului condus de George Simion este o simplă ipocrizie politică. Invitat la interviurile DC News, social-democratul a arătat că granițele dintre formațiuni dispar atunci când există interese comune și a oferit exemple de colaborare ale adversarilor politici cu AUR și SOS România.

De când a intrat în Parlamentul României, în iarna anului 2020, în jurul Alianței pentru Unirea Românilor a fost ridicat un așa-numit „cordon sanitar“, în special de către PNL și USR, care au refuzat orice asociere cu formațiunea condusă de George Simion. Totuși, social-democratul Daniel Zamfir a arătat că raportarea față de AUR a depins de conjunctură, iar atunci când au existat interese comune, cordonul sanitar a fost pulverizat.

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Daniel Zamfir critică dublul standard al PNL și USR: voturi alături de AUR și transferuri de la SOS România

Senatorul PSD a răspuns unei întrebări adresate de un cititor DC News, pe care jurnalista Anca Murgoci i-a adresat-o în cadrul unui interviu de marți, 25 august 2026.

„Apropo de Guvern, vă întreabă un cititor de ce nu coabitați cu AUR, pentru că așa se vor combate trădătorii de neam, în frunte cu Ilie Bolojan, susținuți de USR?“, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Pe mine nu m-ați auzit vreodată vorbind despre acest partid în integralitatea lui că este un partid extremist și trebuie trase linii roșii și așa mai departe. Toți ăștia care au tot tras linii roșii, atunci când au avut interese comune, au votat împreună (n.r. cu AUR)“, a punctat Daniel Zamfir.

Trebuie amintită în acest colaborarea dintre AUR și USR din 2021, când cele două partide au inițiat și depus o moțiune de cenzură comună pentru demiterea Guvernului condus de Florin Cîțu, în urma ieșirii USR PLUS de la guvernare.

„Toți cei care trăgeau linii roșii și ridicau un cordon sanitar împotriva AUR, uite-i cum votează cu AUR, uite-i cum își iau oameni din rândul „extremiștilor de la SOS România“, ai Dianei Iovanovici-Șoșoacă și îi pun șefi de organizații la PNL“, a spus Daniel Zamfir, amintind de cazul senatorului Adrian Peiu, intrat în Parlament pe listele SOS România și ajuns la Partidul Național Liberal.

„Ați mai pomenit așa ceva? Iertați-mă! Adică îl iei pe ăla de la SOS România și îl pui șef de organizație la PNL. Asta cu cordonul sanitar e o poveste“, a spus Daniel Zamfir.

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Daniel Zamfir, despre statutul AUR în Europa: „Sunt ipocriți cei care trag linii roșii

De asemenea, ca răspuns la o remarcă a lui Bogdan Chirieac privitoare la grupul european din care AUR face parte, în speță ECR, Daniel Zamfir a precizat că „sunt ipocriți cei care trag linii roșii“ în cazul partidului condus de George Simion.

„Cei de la AUR, jos pălăria. Ei sunt în ECR, la Conservatorii și Reformiștii Europeni. Ăla nu e grup extremist. E o lume fină acolo. Sunt polonezii, sunt italienii etc“, a completat Bogdan Chirieac.

„E Giorgia Meloni în primul rând, nu? Dacă și Giorgia Meloni a ajuns o persoană nefrecventabilă în Europa, eu nu știu ce să mai zic. Nu putem discuta că un partid din grupul lui Meloni este nefrecventabil în România. Sunt ipocriți cei care trag linii roșii și nu înțeleg realitatea pe care o trăim“, a conchis senatorul social-democrat Daniel Zamfir.