Liderii partidelor parlamentare, chemați de Nicușor Dan joi, la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a chemat la Palatul Cotroceni liderii partidelor parlamentare PSD, PNL, USR, UDMR, dar și pe miniștrii Finanțelor și Fondurilor Europene, în contextul termenului limită pentru PNRR, 31 august 2026.

Joi, 20 august, la Palatul Cotroceni vor ajunge Sorin Grindeanu (PSD), Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Kelemen Hunor (UDMR), precum și Alexandru Nazare, ministru al Finanțelor, și Dragoș Pîslaru, ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Discuțiile se vor axa pe PNRR, în contextul tranșei pe care România riscă să o rateze, dacă nu reușește, până la 31 august, să îndeplinească anumite jaloane. Printre legile care pun piedică banilor europeni pentru România se numără Legea Salarizării și noua Lege ANI.

”Ora 14:00: Întâlnire cu Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, Președintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor, Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, pe tema stadiului implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026” anunță Administrația Prezidențială agenda președintelui Nicușor Dan.

Draftul noii legi a salarizării, trimisă mai întâi la Bruxelles

În contextul în care noua Lege a Salarizării nu împacă toate taberele, nu avem un consens, ministrul Dragoș Pîslaru a trimis la Bruxelles o propunere, un draft pentru a fi negociat cu reprezentanții Comisiei Europene. În această dimineață, ministrul a discutat cu oficialii europeni pe ultimele modificări. De la ora 18:00, acesta s-ar afla în discuții cu liderii partidelor din fosta coaliție a Puterii, într-o ședință tehnică la Palatul Cotroceni. Joi, de la ora 14:00, discuția ajunge și pe masa președintelui Nicușor Dan.

La discuțiile ministrului Dragoș Pîslaru cu Guvernul a participat și ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Unele surse susțin că impactul bugetar pentru această lege ar fi depășit cu mult promisiunile inițiale, conform Digi24, ajungând până la 16 miliarde de lei. Deși din PSD se invocă o sumă la jumătate - de 8 miliarde, alte surse susțin că social-democrații ar fi nemulțumiți și de formula de lege pliată pe 12 miliarde.

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Nici sindicaliștii nu sunt mulțumiți.

În ceea ce privește noua Lege ANI, avem o decizie a CCR cu privire la amendamentele invocate ca neconstituționale. Aceasta mai are de parcurs câțiva pași, până la 31 august: să se întoarcă în Parlament, să fie votată și, în final, să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial.

Dacă aceste legi nu vor fi promulgate până la 31 august, România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR.

”Banii sunt mai importanți în aceste vremuri foarte tulburi”

România a încasat până acum aproximativ 13 miliarde de euro din PNRR, dintr-un buget actualizat la 20,1 miliarde de euro. Suma rămasă teoretic de atras este de aproximativ 7,57 miliarde de euro.

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a atras atenția, astăzi, la Digi24:

”Banii sunt mai importanți în aceste vremuri. De ce spun `în aceste vremuri`? Sigur că dintotdeauna fondurile europene au ajutat economiile mai puțin dezvoltate din Uniune, cele care au intrat începând cu anul 2004. Și România s-a bucurat de sume mari de tot, care au ajutat dezvoltarea țării. Însă, începând cu 2020, cu anul pandemiei, nenorocirile s-au ținut lanț. Vremurile sunt foarte tulburi. Criza energetică, pandemia, consecințele invadării Ucrainei, ceea ce este nenorocire și în Orientul Mijlociu, turbulențele pe piețele energiei și materiilor prime, care se exprimă în prețuri mult crescute și care fac viața grea, nu atât guvernelor, cât cetățenilor. Banii europeni cântăresc mult mai mult în aceste circumstanțe. Pentru că nu poți să fii nonșalant la pierderea a miliarde de euro în asemenea circumstanțe. Și bugetul României s-a construit pe asemenea sume. Ai proiecte începute, aproape de finalizare, dar care poate că nu se vor bucura de recepție, că ați văzut cât de strâns este calendarul. Le poți amâna, dar este posibil să pierzi din bani”.

În contextul în care partidele se plângă că n-au văzut draftul Legii salarizării, despre care Daniel Dăianu spune că a stat prea mult timp la sertar și a fost lăsată până în ultima secundă, președintele Consiliului Fiscal mai declară, pentru sursa citată:

”Partidele se plâng că n-au văzut legea în forma finală. Păi haideți să ne imaginăm următorul lucru: Dragoș Pîslaru a trimis textul nou, modificat, la Comisie. Comisia să spună `da`, textul vine la București și partidele iar nu se înțeleg. Sau PSD-ul iar vine cu obiecții. Deci nu este în regulă. Nu e normal să pui Comisia în fața unui asemenea conflict. Circuitul trebuia să fie altfel. Mult timp în urmă ar fi trebuit să se ajungă la un consens. Și atunci când mai exista coaliția trebuia să se fi ajuns la un consens. Această lege, vă spun, nu este ca și cum construiești un spital”.