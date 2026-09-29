Cum încearcă Sectorul 4 să îmbunătățească serviciile

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță. Sursa foto: Facebook

Daniel Băluță a spus că angajații Sectorului 4 îi ajută pe cetățeni să plătească taxele și să se programeze. El a spus că administrația îmbunătățește constant serviciile pentru cetățeni și că angajații care lucrează direct cu oamenii sunt schimbați periodic pentru a nu fi stresați și pentru ca interacțiunea să fie cât mai plăcută.

„Domnule, chiar e adevărat? Că am auzit că era cineva ca mine, care nu se pricepe deloc la tehnologie, și s-a dus la Sectorul 4. Acolo aveți un consilier angajat care îi ajută pe oameni să plătească? Adică: „Domnule, eu nu știu să plătesc, arată-mi matale”, a întrebat Bogdan Chirieac.

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„Îi ajută să plătească, îi ajută să se programeze. Mai avem foarte multe lucruri de făcut! Să nu înțelegeți că vă prezint o situație idilică. Ea este într-o continuă dezvoltare și într-un continuu progres, pentru că, oriunde există lucru cu oamenii, lucrurile sunt perfectibile.

Uneori ne-am străduit, de exemplu, ca și cei care se găsesc la biroul unic și se ocupă de programări, sau sunt anumite activități care presupun contactul direct cu oamenii, să-i schimbăm o dată la două ore, ca să nu fie stresați, să fie relaxați de fiecare dată, iar contactul cu cetățenii să fie cât mai plăcut pentru aceștia. Pentru că oamenii sunt încărcați de problemele cotidiene pe care le au. Îmi doresc din tot sufletul ca viața oamenilor să fie cât mai bună în comunitatea pe care o reprezint.

Mai sunt multe lucruri de făcut, dar îi asigur cu această ocazie că nu o să mă opresc până când lucrurile nu se apropie de perfecțiune”, a spus Daniel Băluță la DC News.