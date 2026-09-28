Pensiile românilor ar putea creşte în 2027, susține Alexandru Nazare: "Nu avem în plan o creștere a TVA-ului"

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Alexandru Nazare, ministrul inerimar al Finanţelor, spune că poate fi luată în calcul o "creștere prudentă" a pensiilor în 2027.

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanţelor, propus pentru același portofoliu și în Guvernul Siegfried Mureșan, a declarat luni, 28 septembrie, după avizul favorabil primit din partea comisiilor de specialitate din Parlament, că poate fi luată în calcul o "creștere prudentă" a pensiilor și a susținut că nu se are în vedere o creștere a TVA-ului pentru anul viitor.

"Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă. Nu vreau să mă antepronunț. (...) Vorbesc de o indexare, repet, prudentă. De la 1 ianuarie", a declarat Alexandru Nazare.

"Am riscat suspendarea completă a fondurilor europene, pericol pe care l-am evitat. Știți foarte bine că încercăm să evităm și am și reușit să evităm principalele pericole legate de sancțiuni în raport cu performanța noastră. Nu vreau să mă antepronunț, pentru că avem nevoie de un buget credibil. Pentru a avea un buget credibil, toate partidele trebuie să stea la aceeași masă și să se pună de acord pe un anumit set de măsuri. Și aceasta este o discuție care trebuie să aibă loc înainte de adoptarea bugetului", a mai spus acesta.

Alexandru Nazare: Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027

Alexandru Nazare a recunoscut că o scădere a fiscalității ar ajuta economia și implicit pe români, deja asupriți de prea multe taxe. Totuși, acesta a atras atenția că astfel de măsuri depind de situația deficitului bugetar și de evaluările agențiilor de rating, amintind că următorul test al României va fi în data de 2 octombrie, când este așteptat raportul Standard & Poor’s.

"Nu avem în plan o creștere a TVA-ului pentru anul 2027. E un element important. Știu că au fost supoziții legate de o intenție a noastră de a crește TVA-ul. Nu dorim să creștem TVA-ul. Evident că ar fi de dorit, nu doar în privința TVA-ului, vorbim de taxe în general. O scădere a fiscalității evident că ajută economia. Întrebarea este ne permitem să o facem? Mai ales în situația în care abia am scăpat de sancțiuni importante legate de modul în care România este evaluată. Avem un raport S&P care se publică în această săptămână și mai avem niște examene importante în ianuarie și februarie tot din partea agențiilor de rating. De aceea, nu cred că pentru anul 2027 putem discuta de o modificare în privința TVA-ului. De altfel, și precizarea din program și modul în care s-a exprimat prim-ministrul desemnat era că de îndată ce acest lucru este posibil. După cum știți, suntem într-o procedură de deficit excesiv și prognoza de a ieși din deficitul de excesiv este undeva 2029-2030. Ca atare, cred că e prematur să vă spun astăzi care este momentul prielnic, trebuie să ne permitem", a mai declarat Alexandru Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor: Și ajustarea pe anul 2027 este importantă

Nazare a spus că Guvernul își va prezenta în Parlament viziune completă privind construcția bugetului pentru anul 2027.

"În momentul când vom prezenta bugetul în Parlament vom veni cu întreaga viziune pentru construcția pe anul 2027. Evident că nu ne dorim taxe noi, dar în același timp avem nevoie de resurse prin care să realizăm ajustarea pentru anul 2027 și nu numai. Și ajustarea pe anul 2027 este importantă. Este de până la 1% din PIB raportat la acest an. Ministerul de Finanțe va integra inputul de la toate partidele politice, astfel încât să găsim înainte de adoptarea bugetului de stat pe 2027 formula optimă prin care să ne îndeplinim ținta în 2027. Principalul lucru este să avem un buget credibil", a mai spus Alexandru Nazare.

Reamintim că acum câteva zile, Alexandru Nazare, a spus, în contextul discuțiilor cu agenția de rating S&P, că România are de explicat problemele legate de instabilitate, dar dispune și de argumente pentru menținerea ratingului suveran.

Precizăm că audierile în comisiile de specialitate pentru miniștrii propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan au început luni, 28 septembrie. Votul pentru învestirea Guvernului Mureşan este programat pentru miercuri, 30 septembrie.