Cine este Mircea Abrudean, propus vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Siegfried Mureșan

Mircea Abrudean este propus pentru funcția de vicepremier și ministru al Afacerilor Interne în Guvernul condus de Siegfried Mureșan. În prezent președinte al Senatului și senator PNL de Cluj, Abrudean are o bogată experiență administrativă: a fost prefect al județului Cluj, șef al Cancelariei Prim-ministrului și secretar general al Guvernului.

Născut la 23 iulie 1984 în Cluj-Napoca, Mircea Abrudean are o traiectorie profesională construită pas cu pas. Potrivit site-ului Senatului României, Mircea Abrudean a absolvit Liceul Teoretic „Petru Maior” din Gherla la o clasă de informatică și a obținut atestatul de programator, după care a urmat cursurile Facultății de Studii Europene din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde a obținut licența în Relații Internaționale și Studii Europene (2006).

Ulterior, s-a specializat la nivel înalt în managementul administrației și al securității:

-Masterat în Managementul Proiectelor la SNSPA București (2008);

-Specializare la Bruxelles în domeniul fondurilor structurale și al dezvoltării regionale (WelcomEurope, 2006);

-Absolvent al Colegiului Național de Apărare (programul „Securitate și Bună Guvernare”, 2021);

-Absolvent al Institutului Național de Administrație pentru categoria înalților funcționari publici (2023).

Înainte de a deveni o prezență constantă în viața publică, a activat ca profesor de istorie între anii 2003 și 2009. În paralel, a lucrat ca expert și responsabil cu relațiile externe în Consiliul Județean Cluj, a reprezentat județul la biroul din Bruxelles și a coordonat proiecte private cu fonduri europene de peste 80 de milioane de euro în infrastructură, mediu și dezvoltare rurală prin firma de consultanță pe care a administrat-o.

Ascensiunea la vârful statului: Prefect de Cluj, Cancelaria Premierului și șefia SGG

Intrat în politică inițial în PDL și devenit ulterior lider marcant al PNL, Mircea Abrudean a parcurs toate treptele administrației:

-Prefect al județului Cluj (decembrie 2019 – februarie 2021): A gestionat județul în prima linie pe durata crizei sanitare, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, un test care i-a deschis drumul spre Capitală.

-Secretar general adjunct al Guvernului (februarie – decembrie 2021): Preluarea primelor atribuții de coordonare interministerială la Palatul Victoria.

-Șef al Cancelariei Prim-ministrului (decembrie 2021 – iulie 2023): Funcție cu rang de ministru în mandatul lui Nicolae Ciucă, unde a coordonat consilierii și secretarii de stat și a condus Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD).

-Secretar General al Guvernului (iulie 2023 – decembrie 2024): A ținut în mână mecanismul tehnic și juridic al Executivului în Cabinetul de coaliție.

Al doilea om în stat: Senator de Cluj și președinte al Senatului României

La alegerile parlamentare din decembrie 2024, Mircea Abrudean a obținut mandatul de senator de Cluj din partea PNL. Experiența administrativă l-a propulsat în conducerea camerei superioare:

-Vicepreședinte al Senatului din decembrie 2024;

-Președinte interimar al Senatului în primăvara anului 2025;

-Președinte titular al Senatului României începând cu 24 iunie 2025.

În plan parlamentar, activitatea sa a inclus 44 de inițiative legislative depuse, dintre care 22 au devenit deja legi promulgate. Proiectele sale au vizat domenii diverse: de la măsuri pentru industria europeană de apărare (instrumentul SAFE) și închiderea etapelor PNRR, până la legislația jocurilor de noroc, digitalizarea serviciilor poștale, reforma administrației publice și pachete de echilibrare fiscal-bugetară.

Mircea Abrudean: „Am acceptat nominalizarea mea ca ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru”

Conducerea PNL a validat astăzi programul de guvernare și echipa propusă de premierul desemnat Siegfried Mureșan, a anunțat președintele Senatului, Mircea Abrudean. Acesta a precizat că a acceptat nominalizarea sa ca vicepremier și ministru al Afacerilor Interne.

„Astăzi, conducerea PNL a validat programul de guvernare și echipa propusă de premierul desemnat Siegfried Muresan. Am fost alături de Siegfried în aceste zile de discuții și consultări și am văzut deschiderea lui de a asculta, de a prelua idei și de a construi un program realist, cu măsuri care pot fi puse în practică. Acesta este și unul dintre motivele pentru care am acceptat nominalizarea mea ca ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru”, a scris Abrudean pe Facebook.

Lista miniștrilor PNL din Guvernul Mureșan:

Vicepremier și ministru al Afacerilor Interne: Mircea Abrudean

Ministrul Finanțelor: Alexandru Nazare

Ministrul Justiției: Andrea Chiș, ministru independent aprobat de cele trei partide.

Ministrul Muncii: Raluca Turcan

Ministrul Sănătății: Oana Gheorghiu

Ministrul Fondurilor Europene: Dragoș Pîslaru

Ministrul Educației: Mihai Dimian

Ministrul Energiei: Sebastian Burduja