Bolojan a vorbit în limba română cu delegația agenției internaționale de rating financiar Standard & Poor’s. Ce-or fi înțeles evaluatorii? / video

Ilie Bolojan a pus cifrele pe masă în fața agenției Standard & Poor’s: Sunt optimist / FOTO: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a apărat situația financiară a României în fața reprezentanților agenției de rating Standard & Poor’s, veniți la București pentru evaluarea periodică a economiei. În cadrul discuțiilor de la Palatul Victoria, la care au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și conducerea Trezoreriei Statului, premierul a prezentat o scădere a deficitului bugetar cu 28 de miliarde de lei în primele șapte luni ale anului. Deși discuțiile vizau piețele globale și terminologia financiară internațională, premierul Ilie Bolojan a ales să își susțină pledoaria exclusiv în limba română în fața delegației Standard & Poor’s.

Premierul demis Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație la nivel înalt a agenției internaționale de rating Standard & Poor’s, sosită la București pentru evaluarea periodică a stabilității fiscale. La masa discuțiilor au stat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru, scopul întâlnirii fiind apărarea ratingului de țară și demonstrarea faptului că disciplina bugetară dă rezultate concrete.

Imaginile video din sala de ședințe arată atmosfera de la masa tratativelor: în timp ce șeful Guvernului explica apăsat planul de reformă fiscală pe tonul său grav și inconfundabil, analiștii agenției de rating ascultau, așteptând traducerea intermediată de translator sau de consilierii prezenți. În mediul finanțelor internaționale, unde deciziile de miliarde de euro se iau în engleză la virgulă, scena ne face să ne întrebăm: cât au înțeles, la cald, experții Standard & Poor’s din mesajul premierului și cât a rămas pierdut printre traduceri de protocol?

Principalul argument pus pe masa experților financiari a fost inversarea tendinței de risipă a banului public. După perioade lungi de derapaje, execuția bugetară arată o schimbare de ritm: în primele șapte luni ale anului 2026, deficitul bugetar a scăzut cu peste 28 de miliarde de lei față de același interval din anul precedent.

Premierul Ilie Bolojan a susținut în fața auditorilor internaționali că măsurile nepopulare de austeritate și control al costurilor au început să producă efecte.

„Anul trecut și în prima parte a acestui an am luat măsuri pentru a corecta situația cheltuielilor publice, iar punerea lor în aplicare a dus la reducerea deficitului bugetar și a asigurat respectarea angajamentelor luate de România față de partenerii externi. Anul 2027 va depinde de modul în care va fi construit bugetul pentru anul viitor. Dacă menținem linia politicilor actualului guvern - și pentru sănătatea economiei este important să o menținem - putem continua traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, spune premierul, conform unui comunicat de presă al Guvernului României.

Tăierea subvențiilor pentru companiile de stat: Unde se dă bătălia pentru credibilitatea externă

Ajustarea fiscală nu se poate baza doar pe tăieri temporare din pix. Ea pretinde o restructurare din temelii a aparatului de stat. Șeful Guvernului a subliniat că România nu își mai permite găuri negre în economie și a cerut o schimbare de paradigmă în modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Aparatul administrativ trebuie să devină mai suplu, companiile de stat falimentare au nevoie de reformă urgentă, iar fondurile publice cer o prioritizare strictă spre investiții productive. În special în zona societăților de stat, reducerea subvențiilor primite direct de la bugetul național și obligarea acestora la profitabilitate rămân priorități nenegociabile pentru a convinge investitorii străini că România este un partener predictibil.

Marea provocare rămâne însă menținerea acestui echilibru fragil în fața presiunilor politice. Orice promisiune fără acoperire sau relaxare prematură a cheltuielilor riscă să arunce în aer efortul depus până acum. În finalul întrevederii de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a trimis un mesaj limpede către partidele de pe scena internă.

„Sunt optimist că oamenii politici care au interes ca România să rămână stabilă vor continua linia politicilor guvernamentale pentru păstrarea echilibrelor și reducerea deficitului bugetar”, spune Ilie Bolojan.

Verdictul agenției Standard & Poor’s va cântări decisiv în lunile următoare. Pentru români, păstrarea calificativului financiar înseamnă garanția că statul nu va intra într-o nouă spirală a împrumuturilor sufocante și că stabilitatea financiară a țării nu va fi sacrificată pentru mize politice de moment.