Nicușor Dan, la CNN: Un atac al Rusiei asupra NATO nu este probabil pe termen scurt, dar „trebuie să fim pregătiți”

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Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit într-un interviu acordat CNN despre riscul ca Rusia să atace direct un stat membru NATO, războiul din Ucraina, sprijinul acordat Kievului, situația de securitate de pe Flancul Estic și prezența militară americană în România.

Întrebat cât de probabil este ca Rusia să lanseze un atac direct asupra unui stat NATO, șeful statului a apreciat că un asemenea scenariu nu este foarte probabil în următorii ani, însă a subliniat că aliații trebuie să fie pregătiți.

„Cred că nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a atras atenția că scenariile considerate improbabile nu trebuie excluse complet. În acest context, el a amintit situația de dinaintea invaziei ruse la scară largă în Ucraina: „Nimeni nu credea, dacă întrebai în 2020 sau 2021, că Rusia va ataca Ucraina și va încerca să cucerească Kievul”.

Nicușor Dan: Descurajarea NATO este importantă pentru decizia Rusiei

Președintele a vorbit despre schimbările produse în Europa în urma războiului din Ucraina, spunând că liderii europeni acordă în prezent o atenție mai mare amenințării reprezentate de Rusia, iar statele de pe continent au început să își consolideze capacitățile de apărare.

„Mă bucur că liderii și politicienii importanți din Europa înțeleg această amenințare. Au crescut cheltuielile pentru apărare, au început să coopereze mai mult și înțeleg că trebuie să reechilibrăm efortul cu Statele Unite”, a afirmat Nicușor Dan în interviul pentru CNN.

Președintele a subliniat și importanța descurajării militare în raport cu Moscova: „Cred că descurajarea noastră este importantă pentru decizia Rusiei”, a spus el.

Rusia și războiul hibrid

În cadrul interviului, Nicușor Dan a făcut diferența între un posibil atac militar direct asupra NATO și acțiunile hibride atribuite Rusiei.

Referindu-se la dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al unor state NATO, inclusiv în țara noastră, președintele a afirmat că, în opinia sa, astfel de incidente nu sunt neapărat deliberate. În schimb, el consideră că dezinformarea, sabotajele și atacurile asupra infrastructurii critice fac parte dintr-o strategie intenționată.

„În cazul dronelor, aș spune că nu sunt intenționate. Dar în ceea ce privește dezinformarea, atacurile hibride, atacurile asupra infrastructurii critice, submarine sau terestre, sabotajele, cred că încearcă să facă două lucruri”, a mai declarat Nicușor Dan.

Potrivit acestuia, unul dintre obiective este afectarea încrederii populației în instituțiile statului: „În primul rând, să submineze încrederea oamenilor, a cetățenilor, în autorități”, a spus el.

Un al doilea obiectiv identificat de președinte este reducerea sprijinului european pentru Ucraina: „Și să submineze sprijinul țărilor europene pentru Ucraina”, a adăugat Nicușor Dan.

„Nu suntem complet pregătiți”

Nicușor Dan a recunoscut că România nu este încă pe deplin pregătită pentru noul tip de amenințare reprezentat de drone.

„Fenomenul dronelor este nou și am avut aceeași problemă ca toți ceilalți. Am făcut unele îmbunătățiri, iar Statele Unite ne-au ajutat cu echipamente pentru radare și echipamente pentru a le doborî”, a declarat președintele.

„Nu suntem complet pregătiți, dar am făcut aceste îmbunătățiri”, a adăugat el.

Nicușor Dan: Rusia nu este pregătită acum să încheie războiul

În același interviu pentru CNN, președintele României a fost întrebat dacă Rusia este pregătită pentru negocieri reale care să ducă la încheierea războiului din Ucraina.

Răspunsul lui Nicușor Dan a fost unul scurt: „În acest moment, nu”.

El a susținut în continuare sprijinul occidental pentru Ucraina și menținerea presiunii economice asupra Rusiei.

„Trebuie să continuăm să sprijinim Ucraina și să impunem sancțiuni Rusiei”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele consideră că dificultățile economice cu care se confruntă Rusia ar putea contribui, în timp, la schimbarea poziției Moscovei: „Cred că economia rusă suferă și acesta este un motiv bun pentru ca Rusia să ajungă, la un moment dat, la negocieri. Nu văd acel moment acum, dar sper să vină destul de curând”, a spus președintele.

Declarațiile au fost făcute într-un moment în care Statele Unite încearcă să relanseze negocierile dintre Moscova și Kiev. Eforturile de mediere ale Washingtonului au întâmpinat dificultăți în ultimele luni, iar administrația Trump a trimis, la începutul lui septembrie, reprezentanți la Moscova și Kiev pentru a încerca reluarea procesului diplomatic.

La New York, în marja Adunării Generale a ONU, Volodimir Zelenski și Donald Trump au discutat pe 22 septembrie inclusiv despre posibilitatea unui armistițiu limitat privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

Președintele a vorbit și despre deficitul de sisteme de apărare antiaeriană și de interceptoare disponibile pentru Ucraina. În opinia sa, problema nu este doar disponibilitatea statelor occidentale de a furniza astfel de echipamente, ci și capacitatea industriei de apărare de a produce suficient de repede muniția necesară.

„Nu este o problemă a voinței, este o problemă de producție. Cu toții nu am fost pregătiți pentru asta”, a afirmat Nicușor Dan în interviul pentru CNN.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru SUA privind trupele americane din România

Un alt subiect abordat în interviul CNN, citat de româniatv, a fost prezența militară americană în Europa și, în special, în România.

Nicușor Dan a declarat că Donald Trump are dreptate atunci când solicită statelor europene să contribuie mai mult la propria apărare. În același timp, președintele României consideră că menținerea unei prezențe militare americane puternice în Europa și în regiunea Mării Negre este și în interesul strategic al Statelor Unite.

„Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție”, a declarat șeful statului.