Robert Cazanciuc, despre protecția ceferiștilor

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

"Inițiativa care punea în pericol drepturile lucrătorilor din sectorul feroviar a fost RESPINSĂ în Senat!", a anunțat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Am respins, în plenul Senatului, proiectul de lege care punea în pericol drepturile lucrătorilor din sectorul feroviar și care abroga articolul prin care se mențin în vigoare prevederile fostului Contract Colectiv de Muncă până la semnarea unuia nou.

Cu alte cuvinte, pentru a-i proteja pe ceferiști, am votat ca textul de lege să rămână în vigoare, iar prevederile vechiului Contract Colectiv de Muncă să continue să-i protejeze chiar și după expirare, până la semnarea unuia nou!

În acest fel, am asigurat:

Siguranță și continuitate: Cei care muncesc zi de zi în condiții grele nu mai riscă să rămână fără protecție socială și garanții salariale de pe o zi pe alta.

Stabilitate în transporturi: Am evitat riscul unor blocaje și tensiuni majore într-un sector strategic al României.

Respect pentru muncă: Drepturile câștigate ale ceferiștilor rămân neatinse.

Munca în condiții deosebite merită respect, stabilitate și legi ferme, nu vulnerabilizare!", a precizat Robert Cazanciuc.