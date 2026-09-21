Deputatul liberal Petre Emanoil Neagu se delimitează de PNL Buzău în scandalul privind directorii de școli: „Nu girez toate deciziile sau practicile”

Sigla PNL - Inquam Photos / George Călin

Deputatul Petre Emanoil Neagu, recent afiliat grupului parlamentar PNL, se delimitează de conducerea PNL Buzău în scandalul schimbării directorilor de școli din județ.

Tentativa de înlocuire a mai multor directori, cu puțin timp înaintea concursurilor naționale, a stârnit acuzații de politizare între PSD și PNL.

Petre Emanoil Neagu afirmă public depolitizarea educației. Mai mult, el transmite că nu girează deciziile organizației județene, poziționându-se astfel diferit de conducerea PNL Buzău.Deputatul Deputatul Petre Emanoil Neagu a decis să părăsească grupul parlamentar social-democrat și să se alăture PNL, în aprilie 2026.

Petre Emanoil Neagu nu girează toate deciziile PNL Buzău

”Faptul că activez în cadrul grupului parlamentar al PNL nu înseamnă că girez toate deciziile sau practicile organizației PNL Buzău. Am susținut și voi susține întotdeauna principiul potrivit căruia instituțiile publice trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor, pe criterii de competență, profesionalism și responsabilitate.



Cu atât mai mult, consider că instituțiile de învățământ trebuie să rămână în afara jocurilor și influențelor politice. Școala nu trebuie să fie un instrument de partid, iar funcțiile de conducere din educație nu ar trebui transformate în mize politice.

Apartenența la un grup parlamentar nu presupune renunțarea la propriile principii și nici obligația de a valida decizii cu care nu sunt de acord.



De aceea, mă delimitez clar de orice formă de implicare politică în conducerea instituțiilor de învățământ și de orice practică ce poate pune interesul politic înaintea interesului elevilor, profesorilor și al comunității.



Educația are nevoie de profesioniști, stabilitate și respect. Nu de influență politică”, a scris deputatul PNL Petre Emanoil Neag, pe contul său de Facebook.

Război PSD-PNL pe școlile din Buzău: acuzații de politizare și replici dure

Amintim că, în ultimele săptămâni, la Buzău au avut loc schimbări la conducerea Inspectoratului Școlar Județean, dar și la conducerea unor școli și licee. O parte dintre directori au fost înlocuiți cu aproape o lună înaintea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor. PSD Buzău a acuzat PNL Buzău că schimbările ar avea substrat politic.

În centrul disputei se află și schimbarea fostei șefe a ISJ Buzău, Daniela Palcău, și numirea Ginei Manea în funcția de inspector școlar general. PSD a susținut că asupra fostei inspectoare ar fi fost exercitate presiuni pentru a numi anumite persoane în funcții și chiar pentru a trece la PNL. Acestea sunt acuzații formulate de liderii PSD Buzău, nu fapte pe care le pot prezenta independent ca fiind dovedite.

Președintele PNL Buzău, deputatul Adrian Mocanu, a respins acuzațiile PSD și a contraatacat public. El a prezentat fotografii cu directori și persoane din conducerea educației care au participat la acțiuni ori evenimente PSD. Mai mult, el a acuzat social-democrații că au avut ani la rând influență asupra sistemului de învățământ.