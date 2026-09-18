De ce i-a cerut Siegfried Mureșan timp de gândire lui Nicușor Dan. Cu cine a vorbit înainte să accepte propunerea

Siegfried Mureșan, premierul nominalizat de președintele Nicușor Dan, a vorbit despre culisele acestui moment, care a durat numai 30 de minute.

Înainte de a transmite, pe Facebook, ”Accept propunerea făcută de Președintele României”, Siegfried Mureșan, nominalizat premier de către președintele României, Nicușor Dan, a cerut un răgaz.

Când a aflat Ilie Bolojan de decizia lui Nicușor Dan

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat vineri că a aflat înainte cu aproximativ 30 de minute, de la Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintelui României de a-l nominaliza pentru funcţia de premier: ”Am aflat ieri, înainte cu aproximativ 30 de minute, prin informaţia pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureşan, despre intenţia preşedintului României de a-l nominaliza în această poziţie. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape 3 luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă şi acum 3 luni şi astăzi, în a încerca, după posibilităţile pe care le avem, funcţie de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern şi Partidul Naţional Liberal va trata cu responsabilitate această situaţie”.

Siegfried Mureșan, sunat să fie premier. Cu cine a purtat discuții înainte să-i confirme lui Nicușor Dan

Cum a transmis Nicușor Dan decizia de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan premier:

În această seară, la Digi24, Siegfried Mureșan a declarat, despre nominalizarea sa: ”Președintele României m-a contactat ieri și m-a informat deschis că mă va nominaliza pe mine pentru a forma Guvernul. I-am mulțumit pentru această nominalizare, i-am spus că mi-aș dori să avem o discuție așezată, de vreme ce președintele României și cu mine nu discutaserăm despre formarea Guvernului în această perioadă. (...) Am agreat să fim în legătură, să ne întâlnim la revenirea în țară a domniei sale, săptămâna viitoare. Am avut o primă discuție în care ne-am calibrat punctele de vedere, după care l-am informat după ședințele PNL, fiindcă, pentru mine, relația strânsă și coordonarea cu partidul meu și cu colegii din partid este extrem de importantă. Am avut o discuție cu Președintele Ilie Bolojan. Împreună cu domnia sa am agreat să ne informăm partenerii de la USR și UDMR, fiindcă și acest este un lucru esențial, adică deschiderea și transparența față de partenerii mei, față de cei care mă susțin, sunt importante pentru mine. După care, da, mai avut o a doua discuție cu președintele României, dumnealui m-a anunțat că va anunța. Așa au decurs lucrurile, vă spun transparent”.

Despre timpul de gândire invocat, premierul nominalizat a declarat că ”acest lucru a fost, această afirmație este o interpretare eronată. Președintele și cu mine, după cum am spus, am avut ieri o primă discuție pe acest subiect. Dacă în 84 de zile nu s-a întâmplat nimic și, în 30 de minute, practic, dumnealui m-a anunțat că mă va nominaliza, eu am anunțat că accept și dumnealui a făcut anunțul, cred că lucrurile s-au întâmplat foarte rapid, nu cred că e vorba de ezitări. Cred că 30 de minute e un pic mai scurt și mai rapid decât 84 de zile”. Întrebat de ce nu a fost alături de Nicușor Dan la momentul anunțului, a răspuns: ”Președintele României a decis când face anunțul și în ce format asta va trebui să lucreze”.