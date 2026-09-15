Rareș Bogdan, mesaj pentru Bolojan după protestul fermierilor: Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!

Sursa foto: Ion Motea

Rareș Bogdan i-a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan în contextul protestelor fermierilor din Piața Victoriei.

Fermierii protestează în fața Guvernului și cer autorităților măsuri urgente pentru problemele care le afectează activitatea. Ei acuză Executivul că politicile adoptate în ultimul an le afectează afacerile agricole și îi împing spre faliment.

Într-o postare pe pagina de Facebook, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan i-a cerut lui Ilie Bolojan să discute direct cu fermierii și să nu lase lucrurile să escaladeze. El a spus că fermierii au probleme grave care le amenință existența și le-a cerut acestora să nu se lase provocați.

„Ilie, coboară din birou și stai de vorbă cu ei!! Nu lăsa lucrurile să escaladeze! Dialogul e sfânt în astfel de momente!

Nu-i sfidați pe oieri, ciobani și fermieri, că nu de bine ce le este au ieșit în stradă! Au probleme, le este amenințată existența! Sunt împinși către sărăcie, boală, foamete, dispariție! Și odată cu ei, o tradiție care nu a fost un moft de salon, ci o temelie a existenței noastre de români!

Puteți înțelege ce înseamnă să te uiți în zare, căutând o lumină de care să te agăți, și să zărești doar nepăsare, ignoranță și nimicnicie? Puteți pricepe ce se află în inima unui părinte care vrea să-și așterne copiii pe cale, așa cum au văzut ei că se poate, și să-i fie închisă gura care plânge de niște contabili fără inimă, prizonieri ai unor orgolii personale, fără legătură cu țara?

Țara pe care și ei, ciobanii, au ridicat-o!

Dragi fermieri, vă rog din suflet, nu vă lăsați provocați! Sunteți drepți și corecți, știu că vreți să dialogați și să vă rezolvați problemele. De asta ați bătut atâta amar de drum.

Dumnezeu să vă apere și să vă binecuvânteze pentru sufletul vostru curat!”, a scris Rareș Bogdan pe pagina de Facebook.