Viorica Dăncilă, apel către Guvern după protestul fermierilor: Soluția pentru producătorii care nu au unde să-și vândă produsele / video

Sursa foto: Ion Motea

Viorica Dăncilă a transmis un mesaj Guvernului în contextul situației tensionate care are loc în aceste momente în Piața Victoriei și a spus care este soluția pentru producătorii români care nu au unde să-și vândă produsele.

Viorica Dăncilă, fost premier al României, a vorbit despre protestul fermierilor din Piața Victoriei și a spus că Guvernul trebuie să ofere soluții pentru problemele acestora. Ea a criticat restricțiile care vizează exportul de carne către țări din afara Uniunii Europene și a spus că România ar trebui să protejeze accesul la piețele externe.

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„Aș vrea să începem cu subiectul zilei. Ați văzut ce se întâmplă în Piața Victoriei? Ciobanii au venit să vorbească cu Bolojan, Bolojan nu a ieșit să vorbească momentan cu ei. Ce se întâmplă acolo?”, a întrebat Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Pe bună dreptate sunt probleme care necesită un răspuns, iar acest răspuns trebuie să-l dea Guvernul României”, a spus Viorica Dăncilă.

„Care Guvern? Că e demis”, a spus Anca Murgoci.

„Guvernul demis. Dacă nu avem un guvern plin, măcar cei care sunt acum ar putea totuși să răspundă la o parte din provocările cu care se confruntă fermierii.

Eu nu înțeleg un lucru: de ce în momentul în care a fost interzis exportul de carne de miel și de carne de ied în afara granițelor țării, cineva ne-a interzis exportul pentru țările terțe, pentru că acest lucru nu ni-l poate interzice.

Eu am avut export de carne de oaie către Kuweit, către țările din Golf. Chiar dacă este o problemă, instituțiile europene pot interzice doar în interiorul statelor membre ale Uniunii Europene, dar nu ne pot interzice către țările terțe. Să nu uităm că cel mai mare export îl aveau către țările terțe și România se situa pe primul loc la export”, a spus Viorica Dăncilă.

Sursa foto: Ion Motea

Viorica Dăncilă: Oamenii nu au o soluție

Viorica Dăncilă a spus că fermierii se confruntă cu probleme grave și a cerut sprijin și politici clare care să vină în ajutorul acestora.

„În acest moment oamenii efectiv nu au o soluție. Subvențiile nu le-au fost date, au fost omorâte animale, dar oamenii nu au primit o recompensă financiară pentru pierderea suferită, iar foarte mulți oameni trăiesc doar din acest lucru. Au moștenit de la părinți, de la bunici, această meserie și vor să o ducă mai departe, iar problema nu este numai problema lor, este și problema noastră, pentru că și noi vrem să consumăm carne din România, este mult mai sănătoasă, vrem să avem produsele noastre tradiționale.

Ei bine, și fermierii au aceeași problemă. Nu înțeleg de ce nu își primesc subvențiile la timp, pentru că plățile directe intră automat în bugetul României. Au avut probleme cu seceta, au avut probleme cu concurența neloială făcută de produsele din Ucraina, au probleme cu produsele care vin din Mercosur și au nevoie de un sprijin, au nevoie de politici specifice.

Parcă nimeni nu mai este interesat de nimic și nicăieri nu mai există acea rânduială de care vorbeau părinții și bunicii noștri. Adică totul este lăsat la voia întâmplării și fiecare se descurcă cum poate.

Aceste probleme nu sunt numai ale lor! România are un potențial agricol foarte mare și acest potențial ar trebui să fie luat în calcul pentru că poate să fie una dintre soluțiile la situația economică gravă în care ne aflăm în acest moment”, a spus Viorica Dăncilă.

Sursa foto: Ion Motea

China, o posibilă piață de desfacere pentru fermierii români

Viorica Dăncilă a vorbit și despre oportunitățile pe care piața chineză le poate oferi producătorilor români și a cerut intensificarea cooperării economice cu China. Ea a spus că România trebuie să valorifice acordurile privind exporturile de produse agricole și să își extindă relațiile comerciale, în contextul concurenței ridicate de pe piața europeană.

„Înțeleg că anul acesta sau anul trecut s-a semnat un acord cu China pe produse agricole, care ne-ar putea ajuta foarte mult dacă e pus în practică și dacă ar putea chiar să fie extins, China având mare nevoie de alimente”, a spus Bogdan Chirieac.

„China are o piață de desfacere foarte mare. Gândiți-vă că numai dacă am merge pe piața unei provincii din China ar ajuta foarte mult producătorii din România. Mulți dintre ei am văzut că își aruncă produsele pentru că nu au unde să le ducă.

Într-adevăr, anul trecut s-a semnat un acord, dar la foarte puțin timp a căzut Guvernul, a trecut moțiunea de cenzură. Nu s-a mai ocupat foarte mult de acest export în China.

În timpul mandatului pe care l-am avut am semnat exportul pentru mierea românească, pentru carnea de pui. Am înțeles că acum a fost semnat și pentru produsele lactate, dar trebuie să fie cineva și să gestioneze tot acest export către piața chineză. Eu consider că este o mare oportunitate pentru România.

În condițiile în care vedem că pătrund foarte multe produse din spațiul comunitar în România, că este o concurență foarte mare, România și fermierii români, producătorii români ar avea nevoie de o piață de desfacere, iar China poate oferi această soluție pentru producătorii din România”, a spus Viorica Dăncilă.

Sursa foto: Ion Motea

„Relația economică cu China ar trebui să fie o prioritate”

„Eu cred că ar trebui să fie o prioritate această relație economică cu China nu numai din punct de vedere al pieței de desfacere, a unei cooperări economice extinse, ci să luăm exemplul de bune practici al altor țări: Franța - domnul Macron care a fost cu 50 de companii mari în China, al domnului Merz care a fost în China, al Marii Britanii, care a fost în China, al lui Pedro Sanchez, premierul Spaniei care a fost în China și a semnat foarte multe contracte de cooperare.

Eu cred că și România trebuie să se trezească și să înțeleagă că, în acest moment, China nu este numai o mare putere economică, este un actor global și este în interesul României să avem relații foarte bune cu marii actori globali. Aici mă refer în principal la Statele Unite și la China, iar relația cu China nu este incompatibilă cu apartenența noastră la NATO sau la Uniunea Europeană.

Ne uităm la toate celelalte țări. Este o relație economică pe care foarte multe state europene dezvoltate o doresc. Uitați-vă și la vecinii noștri ce relații au cu partea chineză.

Eu sper să dăm și noi dovadă de mai multă viziune, de dorința de a veni cu soluții pentru partea română și să intensificăm cooperarea noastră economică cu partea chineză”, a spus Viorica Dăncilă la DC News.