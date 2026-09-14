Vasile Blaga neagă că în PNL se vorbește despre suspendarea lui Nicușor Dan: „Sunt șopârle”

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Senatorul liberal Vasile Blaga a spus, luni, că în PNL nu a avut loc nicio discuţie despre suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan. El a evidențiat informaţiile în acest sens ca fiind "şopârle".

Vasile Blaga a spus că sunt nemulţumiri în PNL deoarece președintele Nicușor Dan nu face o nominalizare pentru funcţia de premier şi că i s-a cerut preşedintelui să facă această desemnare până pleacă la New York, la Adunarea Generală a ONU.

Blaga a menționat că partidul susţine în continuare un Guvern de tranziţie şi partidele ar fi putut să cadă de acord asupra acestei variante.

"Este o variantă pe care noi am mai spus-o şi domnul Bolojan nu a făcut decât să o reitereze, asta a fost declaraţia domniei sale de sâmbătă. Domnia sa a propus un Guvern tehnocrat, un Guvern de tranziţie şi cred că partidele ar fi putut să cadă de acord asupra unei variante. De altfel, eu cred că şi n-are rost să o mai moşmondim: domnul preşedinte trebuie să hotărască, să nominalizeze cât mai repede un candidat pentru funcţia de premier. Partidele cam îşi ştiu poziţia. Eu nu pot să trag concluzii până când nu este nominalizat candidatul pentru funcţia de premier. Deci, îl rugăm, îl rog şi eu pe domnul preşedinte, să o facă", a spus Vasile Blaga, la Senat, chestionat dacă poziţia PNL este în continuare de a susţine un Guvern tehnocrat.

Blaga critică întârzierea unei nominalizări de premier din partea lui Nicușor Dan

În opinia sa, întârzierea unei nominalizări este un lucru "deloc productiv": "Nu pot să răspund în locul domnului preşedinte Nicuşor Dan, nu sunt nici măcar consilier la Cotroceni, aşa că nu mă puneţi pe mine să răspund în locul său".

Cu privire la continuarea interimatului lui Ilie Bolojan până în luna octombrie 2026, Blaga a spus că "pentru nimeni nu este bine".

"Din nou, se apropie o decizie importantă, a unei agenţii de rating. Deci, în primul rând, pentru ţară nu este bine. Şi dacă nu este bine pentru ţară, nu este bine nici pentru PNL. De aceea, noi avem şi acea reţinere în a da necondiţionat puterea PSD, tocmai pentru că toate eforturile care s-au făcut de un an de zile şi cât a plătit poporul ăsta de un an de zile vor merge pe apa sâmbetei în două săptămâni. Nu este bine şi pentru PNL, pentru că şi noi vedem că lucrurile se degradează şi opinia publică până la urmă are şi ea limita ei", a menţionat senatorul liberal.

Vasile Blaga, despre prăbușirea în sondaje în afară de un partid

Vasile Blaga a zis că toată lumea scade în sondaje, "în afară de un partid din Parlament care şi-a atins şi el limitele".

Întrebat dacă are loc o discuţie în partid despre suspendarea preşedintelui Nicușor Dan, Blaga a răspuns: "Doamne fereşte, nu! Nu a avut loc nicio astfel de discuţie în Partidul Naţional Liberal".

"Cred că sunt şopârle, ca să folosesc un termen. Dar că sunt nemulţumiri şi la noi, da. Păi şi eu am spus că aş vrea ca azi, mâine, poimâine, până nu pleacă (preşedintele Nicuşor Dan - n.r.) la New York, să facă o desemnare", a adăugat liberalul Vasile Blaga.

Blaga nu crede că Nicușor Dan are "încălcări constituţionale"

Întrebat dacă există posibilitatea ca PSD să voteze, la un moment dat, alături de partidele suveraniste, suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, Blaga a replicat că nu crede acest lucru.

"Sigur, suntem adversari. Eu nu cred că PSD, chiar dacă suntem adversari politici, nu cred că merge până acolo", a afirmat el.

Legat de pactul de neagresiune pe care PSD l-ar fi propus PNL pentru a nu cădea în "plasa" AUR, Blaga a menţionat: "Alea 15 puncte? Alea sunt copilării".

"Eu nu înţeleg PSD. Noi am schimbat conducerile la televiziune şi la radio cu voturile AUR? Noi facem jocurile în Senat numai cu voturile AUR? E incredibil ce fac", a mai arătat Vasile Blaga.

Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan, despre zvonurile cu suspendarea lui Nicușor Dan

Deputatul PNL Alina Gorghiu, contestatară a lui Ilie Bolojan, a vorbit luni, într-o postare pe Facebook, despre zvonurile cu suspendarea președintelui Nicușor Dan, criticându-i pe cei care ar dori un astfel de demers.

"De ce credeţi că ar da pe surse asta? Pentru că îşi imaginează că ar forţa mâna preşedintelui în privinţa desemnării premierului. Credeţi? Sincer, dacă cineva chiar gândeşte aşa, e o dovadă de micime şi inconştienţă politică. Nu ameninţi cu suspendarea preşedintelui României doar pentru că nu îţi convine o posibilă de desemnare şi nici nu te joci cu stabilitatea ţării ca să poţi să câştigi o negociere", a afirmat Alina Gorghiu.

Și liderul PNL Maramureș Ionel Bogdan a negat clar că interiorul PNL s-ar vorbi despre suspendarea președintelui Nicușor Dan.

”În PNL nu s-a discutat și nu se discută despre suspendarea președintelui Nicușor Dan”, afirmă un lider PNL Maramureș

”Să fie foarte clar: În PNL nu s-a discutat și nu se discută despre suspendarea președintelui Nicușor Dan. Nu există nicio „aripă” a partidului care să susțină un asemenea demers.

Și, dincolo de orice speculație, poziția noastră este cât se poate de clară: România nu are nevoie de o nouă criză politică provocată prin suspendarea președintelui. Un asemenea demers nu ar rezolva niciuna dintre problemele țării, ci ar genera și mai multă instabilitate, într-un moment în care România are nevoie de responsabilitate, predictibilitate și instituții care să funcționeze.

PNL este un partid serios și responsabil. Ne asumăm rolul pe care îl avem și vrem să fim parte a soluției, nu parte a problemei.



În schimb, de câteva săptămâni asistăm la același mecanism de intoxicare a spațiului public.

Săptămâna trecută ni se spunea că Ilie Bolojan ar urma să demisioneze pentru a pune presiune pe președintele Nicușor Dan. Acum ni se spune că o „aripă” a PNL ar susține suspendarea președintelui, tot ca formă de presiune.



Niciuna dintre aceste povești nu are legătură cu realitatea. Sunt subiecte create artificial, menite să distragă atenția de la ceea ce devine tot mai evident: alianța de facto PSD-AUR. Toate aceste încercări arată, de fapt, disperarea PSD și capacitatea lor de a crea, alimenta și promova dezinformare și fake news.



PNL nu va intra în acest joc. România are nevoie de stabilitate și de soluții, nu de crize politice inventate sau provocate. PNL va continua să acționeze responsabil, ca parte a soluției pentru România”, a scris Ionel Bogdan, pe contul său de Facebook.