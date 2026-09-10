Șeful Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA în dosarul lui Fănel Bogos

Foto: Facebook Ciprian Trifan

Șeful Consiliului Județean Vaslui, audiat la DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a fost audiat, joi dimineață, la Serviciul Teritorial Iași al DNA, în dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos, scrie Vremea Nouă. Președintele CJ Vaslui a intrat în sediul DNA Iași fără a face declarații jurnaliștilor, spunând doar că "a fost invitat, nu a fost chemat". Potrivit sursei citate, ulterior și-au făcut apariția și avocații lui Fănel Bogos.

Ciprian Trifan ar fi fost audiat în calitate de martor

Ciprian Trifan nu a făcut declarații nici la plecarea de la DNA Iași, refuzând să răspundă la întrebările acordate de reporterii prezenți acolo.

"Ce v-au întrebat procurorii?", l-a întrebat un jurnalist.

"Despre bani", a spus scurt președintele Consiliului Județean Vaslui.

Întrebat apoi dacă trebuie să vină și altădată la DNA Iași, Ciprian Trifan nu a răspuns, a urcat în mașină și a plecat. Potrivit informațiilor apărute pe surse în presă, Ciprian Trifan a fost audiat în calitate de martor.

Întâlnirea la care ar fi participat Ciprian Trifan

Ciprian Trifan este președinte al Consiliului Județean Vaslui din anul 2024, anterior fiind vicepreședinte. Numele lui Ciprian Trifan apare în referatul de arestare a omului de afaceri Fănel Bogos, alături de numele lui Marian Dan-Mihai, al fostului prefect Daniel Onofrei Garincha și de numele Mihai Barbu, fost președinte PNL Vaslui. Precizăm că Mihai Barbu este deja inculpat în acest dosar și a fost plasat sub control judiciar.

Ciprian Trifan ar fi participat la o întâlnire organizată de Marian Dan-Mihai, fost parlamentar și fost vicepreședinte al CJ Vaslui, în care s-a discutat schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, pe care omul de afaceri Fănel Bogos îl dorea îndepărtat de la conducerea instituției, potrivit procurorilor.

Iată ce scriu procurorii despre implicarea lui Ciprian Trifan în acest dosar: "

În acest sens, Marian Dan-Mihai vizează influențarea lui BOCIU ALEXANDRU- NICOLAE, președintele Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui. Astfel, în primă fază, la data 14.02.2025, MARIAN DAN-MIHAI a realizat o întâlnire cu factori de decizie din județul Vaslui, respectiv TRIFAN CIPRIAN- IONUȚ, președintele CJ Vaslui, ONOFREI DANIEL-GARINCHA, prefectul Județului Vaslui, și BARBU MIHAI, director general al TELECOMUNICAȚII CFR SA București și președintele PNL-filiala județeană Vaslui, persoană cu influență în plan local, solicitându-le sprijinul pentru înlocuirea din funcție a lui PONEA MIHAI.

Singurul care s-a oferit să-l sprijine în materializarea demersului a fost BARBU MIHAI. Prin urmare, la data de 20.02.2025, BARBU MIHAI l-a contactat pe BOCIU ALEXANDRU-NICOLAE și pe Oleleu Ioan, cu care au stabilit o întâlnire în București, pentru data de 24.02.2025, urmând a fi însoțit și de BOGOS FĂNEL. Scopul acestei întâlniri a fost de a-l determina pe numitul BOCIU ALEXANDRU- NICOLAE și pe OLELEU IOAN, ca în exercitarea atribuțiilor de serviciu să-l demită pe PONEA MIHAI din funcția de director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și desemnarea la conducerea acestei instituții de la nivelul Jud. Vaslui a unei persoane care să accepte în mod ilegal dosarul de despăgubire a fermei de găini-ouă consum/ GOC din localitatea Muntenii de Jos, județul Vaslui reprezentată de BOGOS FĂNEL.

În urma discuțiilor purtate la data de 24.20.2025 la sediul ANSVSA de către Bogos Fănel cu BOCIU ALEXANDRU- NICOLAE și OLELEU IOAN, s-a stabilit că o echipă din cadrul ANSVSA se va deplasa, la cererea scrisă a lui Bogos Fănel, în jud. Vaslui unde va efectua un control asupra problemelor prezentate de fermier și se va încerca demiterea numitului Ponea Mihai din funcția de director executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui și desemnarea la conducerea acestei instituții a unei persoane care să promoveze interesele financiare ale numitului Bogos Fănel".

Ce acuzații i se aduc lui Fănel Bogos

Fănel Bogos este administratorul unei societăți din Vaslui care activează în domeniul creșterii păsărilor. El a fost reținut de procurorii DNA în noiembrie 2025 și apoi arestat, iar în luna martie a fost plasat sub control judiciar. La începutul lunii septembrie, omul de afaceri din Vaslui s-a prezentat din nou la DNA Iași, unde procurorii l-ar informat că au schimbat încadrarea juridică în dosarul în care este anchetat pentru cumpărare de influență.

Fănel Bogos este acuzat de șantaj și trafic de influență după ce ar fi dat sute de mii de euro pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, a dispus neutralizarea a peste 230.000 de păsări și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, găsindu-i o culpă lui Fănel Bogos pentru focarul de salmoneloză.

Afaceristul vasluian Fănel Bogos ar fi căutat să îl schimbe din funcție pe directorul DSVSA prin orice mijloace, ajungând chiar în audiență la premierul Ilie Bolojan, după ce instituția a demarat mai multe controale la fermele sale. Mihai Barbu, fostul președinte al PNL Vaslui, este cel care l-ar fi dus pe Bogos la discuția cu premierul.

Cristina Trăilă, urmărită penal în dosarul lui Fănel Bogos

Precizăm că și Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos.

Ea a anunțat că a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, dar mandatul ei va înceta din data de 15 septembrie deoarece până atunci se află în concediu de odihnă.