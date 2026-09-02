DNA a schimbat încadrarea juridică în dosarul lui Fănel Bogos: Sunt tratat altfel, mult mai bine, mult mai prieteneşte

Anchetă DNA. Sursa foto: Agerpres

Omul de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos, s-a prezentat miercuri la DNA Iași, unde procurorii l-au informat că au schimbat încadrarea juridică în dosarul în care este anchetat pentru cumpărare de influență.

"A fost foarte bine. S-a făcut disjungere la dosar, o schimbare de încadrare. (...) Am dat doar declaraţii şi doar ni s-a adus la cunoştinţă. Trebuie să studieze dumnealor de aici încolo. După mine este o chestie mai uşoară. E mai uşor de dovedit nevinovăţia", a spus Fănel Bogos la ieşirea de la DNA Iaşi.

Fănel Bogos nu le-a spus jurnaliștilor în ce constă noua încadrare juridică și nici care sunt disjungerile din dosar, dar a spus că procurorii au fost mult mai înțelegători de această dată.

"Cred că au luat o decizie corectă atunci când au disjuns, pentru că lucrurile s-au împărţit. Greutatea acelui dosar probabil s-a împărţit pentru a fi mai clare lucrurile. Modul în care pun problema şi poliţiştii şi domnul procuror, cu mine cel puţin, sunt tratat altfel: mult mai bine, mult mai prieteneşte, mult mai înţelegători. Nu se compară atitudinea de atunci cu atitudinea de acum. (...) Cel puţin mie mi se pare că empatizează foarte bine", a mai spus Fănel Bogos.

Fănel Bogos, cercetat într-un dosar de corupție cu mai multe persoane vizate

Fănel Bogos este administratorul unei societăți din Vaslui care activează în domeniul creșterii păsărilor. El a fost reținut de procurorii DNA în noiembrie 2025 și apoi arestat, iar în luna martie a fost plasat sub control judiciar.

Omul de afaceri este cercetat pentru fapte de corupție și este acuzat că ar fi apelat la persoane din cercuri de influență pentru îndepărtarea din funcție a șefului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Instituția aplicase în repetate rânduri sancțiuni societății administrate de Bogos.

Dosarul vizează și alte persoane. Trei dintre ele au fost reținute și sunt cercetate pentru trafic de influență, dare de mită și șantaj, iar celelalte două au fost plasate sub control judiciar. Acestea sunt anchetate pentru trafic de influență și șantaj, respectiv pentru complicitate la trafic de influență.

Fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, se numără printre cei plasați sub control judiciar și, potrivit acuzațiilor, acesta ar fi făcut demersuri pentru a-i facilita lui Fănel Bogos întâlniri cu persoane din administrația centrală.

Pe 25 august, DNA a anunțat că a început urmărirea penală față de Cristina Trăilă, fost deputat PNL și fost secretar general adjunct al Guvernului. Aceasta este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței sau autorității în vederea obținerii, pentru sine sau pentru altă persoană, de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Potrivit unui comunicat al DNA emis în noiembrie 2025, Fănel Bogos ar fi încercat să obţină despăgubiri de aproximativ 13 milioane de lei, după ce în anul 2024, la una din fermele sale din judeţul Vaslui ar fi fost confirmat un focar de salmoneloză. Întrucât DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a 230.000 de păsări şi i-a refuzat plata despăgubirilor, omul de afaceri ar fi apelat la mai multe persoane pentru a-l schimba din funcţie pe directorul institituţiei şi pentru a determina conducerea ANSVSA să îi favorizeze firma.