Costel Fotea: Diagnostic rapid și tratamente personalizate pentru bolnavii de cancer, la Spitalul Județean Galați

Am finalizat un nou proiect important pentru sănătatea gălățenilor: modernizarea și dotarea Serviciului de Anatomie Patologică de la Spitalul Județean Galați, a precizat Costel Fotea, președintele PSD al CJ.

"Prin Programul Sănătate, am investit 3,2 milioane de lei, î, 16 echipamente medicale performante, printre care un sistem automat de diagnostic molecular, aparatură modernă pentru prelucrarea probelor, microscoape de ultimă generație și un croisant cu refrigerare rapidă. De asemenea, au fost achiziționate și 47 de piese de mobilier medical și alte echipamente specifice activități de laborator.

De ce este importnantă această investiție?

Pentru că, în lupta cu cancerul, timpul și precizia diagnosticului contează enorm Noile echipamente îi ajută pe medici să afle mai rtepede și mai exact ce tip de tumoră are un pacient și care sunt modificările biologice asociate cu celulele canceroase (markerii tumorali). Iar aceste informații sunt esențiale pentru alegerea unui tratament cât mai bine adaptat fiecărui caz.

Mai mult, în anumite situații, poate fi stabilit diagnosticul chiar în timpul operației! Probele recoltate în timpul unei intervenții chirurgicale pot fi analizate rapid, iar medicul anatomopatolog poate transmite un rezultat chiar în timpul operației, informație care poate sprijini echipa medicală în luarea celor mai bune decizii pentru sănătatea pacientului.

Investiția contribuie, totodată, la creșterea calității și capacității de investigare a probelor de țesut și a probelor celulare (probele citologice). Sistemele moderne de arhivare permit păstrarea pe termen lung a lamelor și blocurilor de parafină, acestea putând fi consultate ilterior, atunci când evoluția pacientului sau tratamentul impun o reevaluare.

Acest proiect, implementat cu fonduri europene, este o investiție în aparatură, dar, mai presus de toate, este o investiție în sănătatea oamenilor! Pentru că toți gălățenii merită servicii medicale de calitate, la standarde moderne, la ei acasă!, a precizat Costel Fotea.