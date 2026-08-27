Nou mesaj RO ALERT în Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană

Dronă. Foto ilustrativ: Pixabay

Un nou mesaj RO-ALERT de avertizare cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea a fost emis pentru populația din zonele de nord şi est ale judeţului Tulcea. Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă țintă aeriană.

UPDATE: Alerta aeriană a încetat la ora 08:35

MApN transmite că alerta aeriană a încetat la ora 08:35.

Știrea inițială:

Populaţia din zonele de nord şi est ale judeţului Tulcea a primit, joi dimineaţa, la ora 06:54, un nou mesaj RO-ALERT de avertizare cu privire la posibilitatea căderii unor drone sau a unor fragmente din acestea, pe fondul războiului din Ucraina.

În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să îşi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute.

Precizările MApN: Ținta aeriană a fost detectată la aproximativ 3 km nord de Vâlcove, Ucraina

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Apărării în dimineața zilei de joi, 27 august, sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcove, Ucraina, iar sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă. Deocamdată nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național, a precizat MApN.

"În dimineața zilei de joi, 27 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 3 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. Sistemele de apărare aeriană cu baza la sol au fost trecute în stare de alertă.

De ce oamenii din Tulcea au primit mesaj RO ALERT

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul și estul județului Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 06:54.

Nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național. Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile", transmite MApN într-un comunicat de presă.

De la începutul acestui an, numărul mesajelor RO-ALERT transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023 - 2025, potrivit Agerpres.

Și miercuri seara fusese detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina

Și miercuri seara, în jurul orei 22:30, a fost detectată o ţintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

"Miercuri, 26 august, în jurul orei 22:30, a fost detectată o țintă aeriană la nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru

Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert, valabil pentru nordul județului Tulcea, la ora 23:05. Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol la ora 23:10 pentru monitorizarea situației", a anunțat MApN miercuri, 26 august.

Ulterior, MApN a transmis că alerta aeriană a încetat la ora 00:00 și că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

O altă dronă ar fi explodat, miercuri, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea. MApN, precizări pentru DC NEWS

În plus, un puternic incendiu de pădure a izbucnit miercuri, 26 august, în jurul orei 17:50, într-o pădure administrată de Ocolul Silvic Tulcea din cadrul Direcției Silvice Tulcea, afectând inițial o jumătate de hectar în parcela 54A, în apropierea localității Plauru.

Potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a Romsilva, cauza cea mai probabilă a incendiului, după mărturia localnilcilor, părea a fi explozia unei drone.

Ministerul Apărării nu confirmase, nici nu infirmase acest incident, așa că DC NEWS l-a contactat, joi, 27 august, pe colonelul Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN, pentru o reacție oficială. Acesta ne-a spus că MApN a primit o informare în acest sens de la Romsilva, iar la fața locului va fi trimisă o echipă pentru a efectua cercetări, după ce incendiul va fi lichidat. Nistor a precizat că sistemele radar ale MApN nu au detectat nicio dronă în acea zonă.

"Am fost informați despre incendiu și vom trimite astăzi (joi, 26 august) o echipă să facă verificări. Nu vă putem spune acum dacă a fost vorba despre o dronă sau nu. Vom efectua verificări și vom reveni cu precizări", ne-a declarat Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

Dronă de război cu explozibil detonată pe plaja din Olimp, tot miercuri, 26 august

Alerta emisă în cursul serii de miercuri a venit după ce și în cursul zilei de 26 august populaţia din nord-estul judeţului Tulcea fusese avertizată prin mesaj RO ALERT despre identificarea unei ținte aeriane la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, iar un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol. Ulterior, locuitorii din municipiul Galați au semnalat prezența unui elicopter care monitoriza spațiul aerian. Alerta aeriană a încetat la ora 14:44 și nici atunci nu fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Tot în cursul zilei de miercuri, 26 august, o dronă de război cu explozibil a fost detonată pe plaja din Olimp. Cineva raportase inițial la 112 că a observat o dronă, iar autoritățile au intervenit pentru verificări. Perimetrul a fost izolat pe o rază de aproximativ 500 de metri, oamenii au fost evacuați, iar ulterior specialiștii au găsit drona și au detonat-o.

Totodată, reamintim că un fragment de dronă a fost descoperit, marți seară, în jurul orei 22:00, printre stabilopozii de pe malul mării, în zona Cazinoului din Constanța. Obiectul a fost observat de oamenii aflați pe faleză și, cel mai probabil, a fost adus de valuri. După ce au stabilit că fragmentul nu prezintă niciun pericol și nu conține încărcătură explozivă, pompierii l-au ridicat cu mâinile dintre stabilopozi și l-au preluat pentru a fi examinat.

De ce România nu poate doborî orice dronă

Acum zâteva zile, invitat în cadrul podcastului Obiectiv EuroAtlantic de la DefenseRomania, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a explicat de ce România nu poate doborî orice dronă. El a spus cum încearcă Armata României să răspundă acestor amenințări și de ce achizițiile de noi sisteme nu rezolvă imediat problema.

"Pentru cei care nu urmăresc foarte detaliat cum se întâmplă, în general dronele nu se dau jos că cineva țintește ca la vânătoare, ci sunt echipamente care, în funcție de pragul amprentei termice, în funcție de câtă căldură degajă motorul dronei respective, capătul rachetei urmărește acea dronă și o dă jos pentru că trebuie să reacționăm și pe timp de noapte, și pe timp de ceață, adică și în condiții în care nu ai vizibilitate spre drona respectivă, de cele mai multe ori. Drona zboară cu 180 km/h, nu apuci să o vezi tu din punctul de observație și să o dai jos. Pe baza informațiilor de la radar trebuie să tragi în ea de la câțiva kilometri fără să ai vizibilitate directă", a explicat ministrul interimar al Apărării.

"Nu există soluții pentru toate situațiile. Adică așteptarea asta că dacă vezi în România o coadă de drone, Armata instant să o dea jos absolut oriunde, e o așteptare frumoasă, dar nu e o așteptare realistă. Și nu doar în România, deci nu spun că România are un handicap", a mai spus Miruță. Vezi mai mult AICI.

Câte incidente cu drone au fost raportate în 2026 pe teritoriul României

Ministerul Apărării a creat o secțiune specială pe website-ul oficial unde raportează situația incidentelor cu drone. Cifrele sunt încărcate zilnic, pe categorii. Potrivit ultimelor date, în anul 2026, au fost raportate în total 61 de atacuri în apropierea frontierei României, au fost ridicate de la sol 47 de aeronave, s-au înregistrat 25 de pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar 4 dintre dronele identificate au fost doborâte. În total, până acum, pe parcursul anului 2026 au fost identificate 32 de drone/fragmente de drone.

Captură foto MApN

Câte incidente cu drone au fost raportate pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina

Dacă analizăm datele de la începutul războiului din Ucraina, vedem că din 2022 până acum, 43 de drone au pătruns în spațiul aerian național al României, un total de 82 de aeronave au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației sau pentru intervenție, iar numărul total de drone/fragmente de drone identificate este de 68.

Captură foto MApN