Sindicatele din Sănătate și Educație resping noua lege a salarizării. Nemulțumirile legate de proiect

Sindicaliști ai Sanitas protestează în fața guvernului, București 3 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

Federațiile sindicale din Sănătate și Educație au respins, miercuri, ultima variantă a proiectului legii salarizării. Sindicaliștii acuză Guvernul că nu a rezolvat problemele semnalate în ultimele luni.

Federaţia SANITAS din România a anunţat, miercuri, că respinge ultima variantă a proiectului legii salarizării, propusă de Guvernul interimar. Sindicaliștii din Sănătate au afirmat că, „în ciuda modificărilor” anunţate, problemele esenţiale semnalate au rămas nerezolvate.

SANITAS critică proiectul noii legi a salarizării

Potrivit SANITAS, proiectul nu garantează sursele de finanţare pentru plata salariilor, menţine plafonarea sporurilor la 20% şi păstrează posibilitatea legală ca valoarea de referinţă utilizată pentru calcularea salariilor să fie diminuată în 2027.

„În aceste condiţii, nu putem vorbi despre predictibilitate şi siguranţă salarială pentru angajaţii din Sănătate şi Asistenţă socială. În acelaşi timp, asistăm deja la încercări de a transfera asupra sindicatelor responsabilitatea eşecului acestui proiect de lege. Respingem categoric o asemenea abordare. Responsabilitatea pentru îndeplinirea angajamentelor asumate şi pentru calitatea politicilor şi reformelor aparţine Guvernului. Rolul sindicatelor este tocmai acela de a semnala atunci când o lege este prost construită şi când efectele ei pot afecta veniturile şi drepturile majorităţii angajaţilor. A apăra salariile oamenilor nu înseamnă a bloca o reformă. Înseamnă a cere ca reforma să fie una corectă”, susţin sindicaliştii de la SANITAS într-un comunicat remis presei.

SANITAS mai adaugă că nu va valida, sub presiunea unui termen sau a unei mize financiare, o lege care „nu oferă garanţii reale” angajaţilor pe care îi reprezintă.

Nici sindicatele din Educație nu susțin proiectul

Și federaţiile sindicale din Educaţie au respins, astăzi, ultima variantă a proiectului legii salarizării. Acestea consideră că întreaga anexă privitoare la învăţământ demonstrează „desconsiderarea” personalului din acest domeniu.

„Federaţiile sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de negociere colectivă învăţământ preuniversitar şi superior - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie 'Spiru Haret', Federaţia Naţională Sindicală 'Alma Mater', - afiliate confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional C.S.D.R, C.N.S.L.R. - FRĂŢIA şi Cartel Alfa, resping categoric ultima variantă a proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propusă de Guvernul interimar”, au transmis cele trei federaţii într-un comunicat remis presei.

În opinia reprezentanţilor celor trei federaţii, propunerea de introducere a unei indemnizaţii „de senioritate” este umilitoare, iar întreaga anexă privitoare la învăţământ, „în care nu se regăsesc propunerile argumentate ale organizaţiilor sindicale”, demonstrează desconsiderarea personalului din educaţie.

PNL acuză PSD că blochează legea salarizării

PNL a acuzat, miercuri, PSD că blochează „cu bună ştiinţă” adoptarea legii salarizării unitare şi că România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), în cazul în care jalonul aferent nu este îndeplinit.

„Când refuzi şi tergiversezi în mod repetat, aşa cum a făcut şi face PSD, chiar şi cu 5 zile înaintea termenului-limită de închidere a jalonului, concluzia e clară: PSD nu vrea legea salarizării unitare. Amânările PSD nu sunt şi n-au fost niciodată motivate de găsirea unei soluţii legislative mai bune; aceste amânări au reprezentat strategia cinică a PSD de a forţa ratarea legii. PSD a înşelat cetăţenii României, partidele pro-europene, precum şi pe preşedintele României, în faţa căruia şi-a asumat susţinerea integrală a actelor normative din PNRR. Reamintim că PSD a condus Ministerul Muncii timp de aproape cinci ani, perioadă în care miniştrii partidului nu au finalizat legea salarizării unitare din PNRR”, se arată într-un comunicat de presă al PNL.

Liberalii susţin că PSD se face „vinovat” de trei probleme majore legate de salarizarea din sectorul public: menţinerea unui sistem „inechitabil”, care afectează sute de mii de angajaţi, riscul pierderii fondurilor europene din PNRR aferente legii şi promovarea unor „promisiuni fără acoperire”, despre care PNL afirmă că ar putea împinge România către deficite bugetare severe în anii următori, dobânzi "ruinătoare" şi degradarea ratingului de ţară.

„Precizăm că legea salarizării unitare nu este doar un jalon PNRR. România are nevoie de ea pentru a corecta inechităţile salariale acumulate în sectorul public, pentru a introduce reguli clare şi pentru a lega salarizarea de responsabilitate, complexitatea muncii şi performanţă. Actualul proiect face aceste lucruri fără să arunce din nou bugetul în dezechilibre multianuale puternice şi fără să sacrifice investiţiile statului”, afirmă sursa citată.

PNL afirmă că susţine proiectul de lege şi invită toate partidele parlamentare să-l susţină, astfel încât el să poată fi depus şi votat în Parlament „fie şi pe ultima sută de metri”, în această săptămână.

Bolojan nu crede că PSD va susține legea salarizării

Și premierul interimar Ilie Bolojan a apreciat, marți, că există o probabilitate redusă ca PSD să susţină proiectul legii salarizării.

„Cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că, aşa cum ştiţi, avem termen să-l aprobăm până luni, săptămâna viitoare, până pe data de 31. Şi, din păcate, la cum merg lucrurile şi văzând declaraţiile PSD care au fost făcute, inclusiv prin postări sau reacţii publice, cred că e o probabilitate redusă să susţină acest proiect, deşi el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere”, a spus Bolojan, marţi seara, pentru Digi 24.

Premierul a mai estimat că astăzi va exista „un deznodământ” în ce priveşte soarta proiectului de lege. El a menţionat că „e greu” de negociat, deoarece „s-a ajuns la o limită” a anvelopei salariale, potrivit Agerpres.

Totuși, nu toți parlamentarii PNL susțin legea salarizării. Monica Anisie, fost ministru al Educației și Cercetării din noiembrie 2019 până în decembrie 2020, a spus, la DCNews, că nu va vota legea în actuala formă.