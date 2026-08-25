Romii, cea mai numeroasă minoritate din România, dar nu și în statisticile oficiale: Care e motivul. Explicația lui Iulian Paraschiv / video

Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi

Romii reprezintă cea mai numeroasă minoritate din România, dar acest fapt nu apare în statisticile oficiale. Iulian Paraschiv, președintele Agenției Naționale pentru Romi, a explicat care este motivul.

Iulian Paraschiv a spus că minoritatea romă este cea mai numeroasă minoritate din România, neoficial. Întrebat de ce neoficial, acesta a răspuns că la ultimul recensământ s-au declarat mai mulți cetățeni de etnie maghiară decât romă. Potrivit acestuia, oamenii refuză să-și asume identitatea romă din cauza imaginii negative pe care o are minoritatea.

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„Pentru că oficial minoritatea maghiară, la ultimul recensământ, a înregistrat un număr mai mare decât minoritatea romă. S-au declarat mai mulți cetățeni maghiari decât cetățeni de etnie romă.

Aici e o întreagă discuție. De ce ar vrea cineva să se asocieze cu un grup care este total nepopular? Minoritatea romă rămâne cea mai nepopulară minoritate. Să-ți asumi identitatea etnică în România, dar și în Europa zilelor noastre, cea romă, reprezintă un act de curaj”, a spus Iulian Paraschiv.

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Diferență între numărul oficial și cel real al romilor

Iulian Paraschiv a spus că există comunități de romi care, deși păstrează limba, portul și tradițiile, nu apar oficial în datele recensământului.

Potrivit acestuia, lipsa recunoașterii oficiale îngreunează raportarea numărului real de romi, ceea ce explică diferența dintre datele oficiale și realitate.

„E confidențial. Datele de la recensământ sunt preluate de recenzor și transmise în sistem, nu oferite vecinilor sau altor oameni”, a spus Val Vâlcu.

„Cu toate acestea, sunt situații în care comunități întregi, localități din România cu pondere mare, sunt poziționate de cele mai multe ori marginal, vorbitoare de limba romani, au port tradițional, păstrează parte din obiceiuri și cutume, dar care oficial nu apar.

De cele mai multe ori, atunci când sunt situații în care autoritățile locale sau cele județene doresc să intervină pentru a schimba lucrurile la nivel local, dacă trebuie să raporteze un număr de cetățeni români aparținând minorității rome, nu o pot face, pentru că oficial ei nu au recunoscut”, a spus Iulian Paraschiv.

„Nu sunt acoperiți de hârtie”, a completat Val Vâlcu.

„Da, n-au bază legală ca să poată raporta. Deci sunt situații. De aici și diferența mare între numărul oficial recunoscut și cel real”, a spus Iulian Paraschiv la DC News.