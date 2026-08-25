POZE / Rețeaua lui "Matrix", românul de pe lista celor mai căutați infractori din Europa, destructurată: Transportau tone de droguri pentru mafia albaneză

Anchetă DIICOT: Reținuți pentru trafic de droguri. Sursa foto: DIICOT, captură video

Procurorii DIICOT au destructurat o rețea internațională de trafic de droguri coordonată din România, care ar fi transportat sute de kilograme de cocaină, canabis și hașiș în Europa.

Procurorii au destructurat o grupare internațională de trafic de droguri coordonată, potrivit anchetatorilor, de Gheorghe Cristian Măhălean, cunoscut sub numele de "Matrix". Românul a fost inclus în decembrie 2025 de Europol pe lista High Value Target, destinată infractorilor considerați deosebit de importanți.

"Un High Value Target (HVT), sau țintă de mare valoare, este definită de Europol ca fiind o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene", avertizează DIICOT.

Rețeaua asigura transporturi pentru grupări mafiote albaneze, folosind o serie de TIR-uri transformate în adevărate depozite mobile. Vehiculele erau modificate în ateliere clandestine din Maramureș, iar apoi plecau în curse aparent obișnuite pe traseul Spania-Europa de Vest. În realitate, transporturile ascundeau sute de kilograme de cocaină, canabis și hașiș, notează publicația Comisarul.

Măhălean coordona activitatea din România fără să apară oficial în documentele companiilor sau ale vehiculelor. El și oamenii săi stabileau traseele, recrutau șoferii și puneau la dispoziție camioanele special pregătite. Când transporturile erau descoperite, gruparea se ocupa inclusiv de apărarea juridică a șoferilor arestați, urmărind astfel dosarele și încercând să limiteze riscul ca anchetatorii să ajungă la conducerea rețelei.

"Ca mod de operare, ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, le-au transmis membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, respectiv au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situația când acestea au fost capturate de autoritățile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri", a explicat DIICOT.

Sursa Foto: DIICOT

Cum era organizată gruparea

Investigația s-a desfășurat între 2023 și 2026 printr-o amplă colaborare între autoritățile din România, Franța, Spania, Italia și Germania, cu sprijinul Eurojust și Europol. Datele furnizate de anchetatorii români au contribuit la interceptarea în străinătate a patru transporturi de mare tonaj, conform OpiniaTimisoarei.ro.

În urma operațiunilor au fost confiscate aproximativ 1,7 tone de stupefiante: "114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA", potrivit comunicatului DIICOT.

Potrivit anchetei, activitatea grupării s-a desfășurat din septembrie 2023 până în august 2026, pe baza unei structuri împărțite în mai multe niveluri.

"Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse.

La grupul infracțional organizat au aderat alți 10 suspecți (nouă bărbați și o femeie), precum și alte 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de către o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri", se arată în comunicatul DIICOT.

În România era pregătită componenta logistică. Vilhelm Stocsek, zis "Vili", și Ioan Vasile Ionce s-ar fi ocupat de procurarea și transformarea TIR-urilor. Într-o hală din localitatea Rușor, județul Maramureș, vehiculele erau modificate pentru a ascunde drogurile. Ascunzătorile erau construite în podeaua semiremorcilor sau în plafonul cabinelor, inclusiv prin modificarea sistemelor de aer condiționat.

Sursa Foto: DIICOT

Pentru a masca activitatea ilegală, suspecții se foloseau de mai multe firme de transport din Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș, între care Trial Expres Transport, GFB Transport, TPM Mar Transport, NKS Boom Trans și Kevin Ideal Trans. Șoferii efectuau curse aparent legale, preluau drogurile din Spania și le transportau în diferite țări europene, stupefiantele fiind ascunse printre mărfurile transportate în mod obișnuit.

"Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală - Secția de Combatere a Traficului de Droguri, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciul Antidrog, au pus în aplicare 16 mandate de percheziție la domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice situate pe raza municipiilor Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc și a județelor Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor", a comunicat DIICOT.

În vârful structurii s-ar fi aflat Gheorghe Cristian Măhălean, "Matrix", cel care ar fi pus bazele rețelei și ar fi coordonat operațiunile. Vilhem Stocsek, "Vili", avea atribuții logistice, în timp ce Ioan Vasile Ionce se ocupa de modificarea camioanelor. Din nucleul de conducere ar mai fi făcut parte și Gheorghe Pintea, cunoscut sub poreclele "Moșul" sau "Bătrânul".

Ancheta vizează și componenta financiară a grupării. Valentina Ondina Mănescu, partenera li Măhălean, este suspectată de complicitate și spălare de bani. Alexandru-Ionuț Mihăesc, Tiberiu Marian Bîzu și Mihály Attila Tolvaj sunt cercetați pentru aderare și complicitate la trafic de droguri.

Mesajele criptate

Anchetatorii au reușit să reconstituie o parte importantă din activitatea grupării și cu ajutorul comunicațiilor purtate de suspecți pe platforma criptată SKY ECC.

Aplicația era folosită pe scară largă de grupări de criminalitate organizată, utilizatorii comunicând prin intermediul unui sistem criptat și a codurilor PIN.

Situația s-a schimbat în 2021, când autoritățile europene au reușit să exercite presiuni legale asupra SKY ECC. Operațiunile au început în februarie, iar pe 9 martie, poliția belgiană a efectuat peste 200 de percheziții după accesarea a peste un miliard de mesaje.

În paralel, Departamentul de Justiție al Statelor Unite l-a pus sub acuzare pe directorul executiv al companiei, pe care l-a acuzat că a facilitat traficul de droguri. Pe 19 martie 2021 serviciile au fost întrerupte, iar site-ul companiei a fost confiscat de FBI. Decriptarea comunicațiilor a dus ulterior la identificarea unui număr mare de utilizatori și la deschiderea a sute de anchete penale, în special în statele vest-europene.

Cum au ajuns datele în dosarul DIICOT

"De asemenea, probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracțional organizat a fost utilizator al unei aplicații criptate folosite de către traficanții de droguri, date ce au fost solicitate și transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autoritățile franceze. Astfel, în acord și cu jurisprudența altor state membre ale UE, acestea au fost utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanți de droguri albanezi, precum și perseveranța sa în activitatea infracțională.

Audierile urmează să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Informatice, Serviciului de de Combatere a Macrocriminalității Economice, ambele din cadrul Direcției de Combaterea a Criminalității Organizate, brigăzilor din subordinea DCCO, luptătorilor Serviciului Intervenții și Acțiuni Speciale și a celor din serviciile acțiuni speciale județene. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție" potrivit DIICOT.

DIICOT a preluat ancheta transfrontalieră deoarece gruparea ar fi fost constituită în România, iar TIR-urile utilizate pentru transportul drogurilor erau modificate în atelierele de pe teritoriul țării. Totodată, deciziile operaționale ar fi fost luate de liderii români.

Pentru infracțiunile comise în celelalte state europene, probele urmează să fie transmise autorităților judiciare din țările respective, prin intermediul mecanismelor de cooperare internațională.

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