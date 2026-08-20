O fată de 13 ani din Timiș și-a înjunghiat tatăl pentru a-și apăra mama. Psihologul Radu Leca, scenariu înfiorător. Ce ar putea urma

Psihologul Radu Leca a analizat cazul șocant din Timiș. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Un bărbat din Timiș a fost înjunghiat de fiica sa în vârstă de 13 ani după ce și-ar fi atacat soția. Psihologul Radu Leca a analizat cazul, explicând, din punct de vedere psihologic, reacția minorei.

Caz șocant în județul Timiș. O fată de 13 ani din localitatea Bulgăruș și-a înjunghiat tatăl pentru a-și apăra mama. Bărbatul de 41 de ani și-ar fi atacat soția cu un cuțit, iar fata ar fi încercat să-și salveze mama din mâinile acestuia.

Se pare că în mijlocul scandalului iscat între cei doi soți, fiica acestora, în vârstă de 13 ani, și-a văzut mama căzută la pământ și a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Apoi, încercând să-și apere mama și să oprească atacul tatălui, fata a pus la rândul ei mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat. În urma incidentului, cei doi adulți au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, la fața locului intervenindu-se cu un elicopter SMURD.

Potrivit polițiștilor, pe numele bărbatului exista deja un ordin de protecție, emis pentru o perioadă de 11 luni. El avea interdicția de a se apropia la mai puțin de 150 de metri de soția sa. Totuși, bărbatul nu era monitorizat prin brățară electronică. Polițiștii au deschis acum un dosar penal și încearcă să stabilească exact cum s-a petrecut totul.

Psihologul Radu Leca: Cu ochii plini de lacrimi, copilul nu poate face altceva decât să ia o decizie instinctuală

DC NEWS l-a contactat pe psihologul Radu Leca pentru a analiza acest caz. Potrivit lui, în cazul în care un copil asistă în mod repetat la scene de abuz fizic sau chiar el este cel supus abuzurilor, atunci, ca reacție extremă, se poate ajunge la astfel de fapte.

"În conformitate cu abuzurile fizice și psihice la care a fost supus minorul prin elementele de agresivitate ce au venit din partea tatălui către mamă, acesta din urmă, minorul, a reacționat cu duritate la totalitatea faptelor rele pe care tatăl le-a făcut în universul lui mărunt. O reacție de acest tip se poate manifesta extrem în cazul subiectului minor, slăbuț din punct de vedere al constituției, cu ochii plini de lacrimi, el nu poate face altceva decât să ia o decizie instinctuală, punând mâna pe un cuțit și lovindu-și tatăl abuzator ca să-și scape mama, victimă totală a abuzatorului. Acest rezultat survine în urma a zeci, sute de agresiuni la care atât minora, cât și mama ei au au fost supuse", ne-a spus Radu Leca.

Opinia publică s-ar putea împărți în două

Psihologul anticipează că opinia publică se va împărți în două tabere după acest caz. Unii vor spune că reacția fetei a fost "firească" în contextul în care viața mamei sale era în pericol, alții că este inacceptabil ca un copil să își înjunghie părintele. Totuși, el atrage atenția că în acest caz tatăl are un rol dublu: cel de victimă și cel de făptaș/agresor.

"Este de înțeles dacă opinia publică se va împărți în două. Unii vor susține că avem de-a face cu o reacție firească care are legătură cu autoapărarea și cealaltă parte a publicului va spune că niciodată nu s-ar fi pus problema de așa ceva și că gestul minorei este unul profund greșit. Din psihologie, noi știm că reacțiile minorului supus la abuzuri repetate nu mai pot fi controlate. Acestea devin instinctuale, doborându-și, ca și în acest caz, făptașul. Tatăl aici are un rol dublu: de victimă, dar și de făptaș", a mai spus psihologul.

Radu Leca a spus și ce ar putea urma. Psihologul a lansat un scenariu înfiorător în legătură cu viitorul fetei.

"Mergând pe această idee, noi vom înțelege și vom cunoaște viitorul minorei:

Aceasta va fi supusă unei expertize din partea DGASPC sau a altor autorități pentru tot ceea ce înseamnă tablou psihologic în formare, respectiv profil psihologic și găsirea sau nu a posibilelor traume în urma testelor ce vor fi realizate. Se va încerca poate îndepărtarea minorei din familie, mergându-se pe ideea că fata este în pericol. În cazul în care autoritățile nu vor reacționa, când tatăl se va întoarce din spital, există posibilitatea ca atât mama, cât și copilul, să cadă din nou victime furiei lui până când acestea își vor pierde viața", a mai spus el.

El a explicat apoi de ce spune că tatăl fetei ar putea fi în continuare violent și că ar putea chiar încerca să se răzbune.

"În acest moment, făpașul, pus în lumina reflectoarelor, își va dori mai mult decât orice, oficial, să se îndrepte. Le va spune tuturor că nu le va mai agresa, le va spune tuturor că se va purta exemplar, își va face orele de consiliere psihologică de îndepărtare a furiei, dar în mod real sunt cel puțin 50% șanse ca acesta să creeze în spatele unui personaj pozitiv oficial, un răzbunător veritabil. Eu cred că le va ataca pe amândouă odată sau pe rând, ca cel puțin una dintre ele să sufere. Acesta este tabloul rău, îngrozitor, la care mă aștept", a mai spus Radu Leca.