Botez faraonic în Argeș: Un bebeluș a fost purtat pe umeri de mai mulți bărbați îmbrăcați în gărzi egiptene / video viral

Foto: Captură video ePitești

Un botez organizat la Rucăr, Argeș, a atras atenția prin decorul spectaculos și apariția neobișnuită a bebelușului Vladimir. Micuțul a intrat în sala de evenimente pe un tron purtat de patru bărbați costumați în gărzi egiptene, iar imaginile momentului s-au viralizat pe rețelele sociale.

Scene spectaculoase s-au petrecut în localitatea argeșeană Rucăr, acolo unde un bebeluș a avut parte de un botez de-a dreptul faraonic. Familia acestuia a transformat petrecerea într-un eveniment parcă desprins din poveștile orientale, notează ePitești.

Bebelușul și-a făcut apariția în sala de evenimente pe un tron, fiind purtat pe umeri de mai mulți bărbați îmbrăcați în gărzi egiptene. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare.

Micuțul a fost îmbrăcat elegant, în nuanțe de alb, crem și auriu. Scaunul regal a fost purtat pe umeri de patru persoane îmbrăcate în ținute inspirate din vestimentația orientală, imaginea oferind întregului moment un aer desprins dintr-un spectacol.

Atenția la detalii a fost atât de mare încât micuțului i-a fost pus pe cap un turban crem, decorat cu elemente aurii. Atmosfera a fost întreținută de Fane Nămol.

Chiar dacă e previzibil ca un astfel de eveniment să sperie un copil de numai câteva luni, bebelușul a rămas liniștit, dar curios, și a privit în jur fără să pară deranjat de atenția primită.

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