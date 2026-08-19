Explozia din Rahova, 10 luni de la tragedie. Încep evaluările apartamentelor din blocurile afectate

Blocul din Rahova afectat de explozie. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Autoritățile au anunțat, miercuri, că începe evaluarea apartamentelor din zona afectată de explozia din Rahova, verificările urmând să se desfășoare până pe 9 septembrie.

Poliția Locală a Municipiului București transmite, miercuri seară, că începe evaluarea imobilelor din zona afectată de explozia din Rahova.

„Astăzi, împreună cu Direcţia de Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăria Municipiului Bucureşti, am demarat acțiunea de informare a asociațiilor de locatari. Am explicat oamenilor că va începe monitorizarea apartamentelor”, se arată într-un comunicat al polițiștilor locali.

Când are loc evaluarea apartamentelor

Evaluarea imobilelor va avea loc în perioada 19 august - 9 septembrie, între orele 08:00-20:00. Este vorba despre cinci scări din proximitatea imobilului afectat de explozie în octombrie 2025:

Bl. 32, sc. 1 (Str. Vicina nr. 1);

Bl. 30, sc. 1 și sc. 2 (Calea Rahovei nr. 319);

Bl. 30A (Calea Rahovei nr. 317);

Bl. 33, sc. 1 (Str. Vicina nr. 3).

Echipele de specialiști vor merge în toate apartamentele pentru a verifica și documenta starea acestora, unde vor măsura și fotografia fisurile apărute în ziduri, acolo unde vor constata că există.

Apel la locatari

Monitorizarea are caracter preventiv și de documentare și urmărește identificarea și înregistrarea eventualelor modificări ale stării clădirii pe durata lucrărilor de punere în siguranță, potrivit sursei citate anterior.

„Facem apel la locatari să permită accesul echipelor de specialiști în apartamente. Cine va refuza acest lucru, va semna și își va asuma că nu va putea solicita despăgubiri, în eventualitatea în care lucrările îi afectează pereții casei”, se maia arată în comunicat.

După desfășurarea acestei etape, vor începe lucrările de punere în siguranță, au mai precizat reprezentanții Poliției Locale din Capitală.

Blocul din Rahova, la 10 luni de la tragedie

Amintim că, în octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, în București. Deflagrația a provocat prăbușirea unei părți a imobilului și a afectat mai multe clădiri din vecinătate.

În urma exploziei, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite. Mai multe apartamente au fost grav afectate, iar locatarii imobilului și ai clădirilor din apropiere au fost evacuați. De atunci, locatarii scării afectate nu au mai putut intra în apartamente, nici măcar pentru a-și recupera bunurile, din cauza stării în care se află imobilul.

În luna iulie, Primăria Capitalei a anunțat că încep lucrările de punere în siguranță a blocului, după aproape nouă luni de la explozie. Înainte de intervenția propriu-zisă, proiectantul a inspectat clădirea și interiorul apartamentelor cu ajutorul unei drone, pentru a putea finaliza proiectul tehnic. Lucrările presupun separarea etajelor afectate de restul construcției, demolarea porțiunii compromise și consolidarea părții care a rămas în picioare. Potrivit informațiilor anunțate de Primăria Capitalei, intervenția de punere în siguranță este estimată la aproximativ 50 de zile.

Conform Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, până în luna mai 2026, în dosarul exploziei din Rahova, 176 de persoane fizice sau juridice au formulat pretenţii în calitate de părţi vătămate, iar anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile inculpaţilor şi firmelor cercetate până la concurenţa sumei de 55 de milioane de euro.

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