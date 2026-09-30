Longevitatea și arta de a îmbătrâni sănătos, în centrul unui eveniment dedicat seniorilor din Sectorul 2

Seniorii au fost în centrul unui eveniment organizat de DGASPC și Primăria Sectorului 2, dedicat longevității și modului în care oamenii își pot păstra sănătatea și calitatea vieții odată cu înaintarea în vârstă.

Aproape 400 de seniori au participat la evenimentul dedicat longevității și artei de a îmbătrâni sănătos, unde au avut ocazia să afle direct de la medici din mai multe specialități ce pot face pentru a-și păstra sănătatea, autonomia și o bună calitate a vieții odată cu înaintarea în vârstă.

La eveniment au participat:

Prof. dr. Diana Loreta Păun - medic primar endocrinolog;

Dr. Adrian Stănescu - medic primar gerontologie și geriatrie;

Prof. univ. dr. Cătălina Liliana Andrei - medic primar cardiologie;

Dr. Horațiu Miclea - medic specialist psihiatrie;

Dr. Toni Feodor - medic primar chirurgie generală și medic specialist chirurgie vasculară;

Ș.L. dr. Octavian Andronic - medic specialist chirurgie generală.

Evenimentul, dedicat longevității și artei de a îmbătrâni sănătos, a adus în prim-plan o întrebare esențială: Cum putem să adăugăm ani vieții noastre, dar, mai ales, sănătate și autonomie anilor pe care îi trăim?

"Să îmbătrânim sănătos este un ideal. Când suntem tineri ne gândim să trăim cât mai mult, când îmbătrânim ne dorim să fim cât mai sănătoși. Ideal este ca, atunci când suntem tineri și sănătoși, să ne dorim să trăim și mult și bine. Generația de 45-50 de ani trebuie să fie preocupată de sănătate pentru a fi în etapa de prevenție, asta nu înseamnă că seniorii noștri nu se pot ajuta cu tot ceea ce înseamnă medicina modernă", a explicat Dr. Adrian Stănescu, medic primar gerontologie și geriatrie.

Sfaturi pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă

Fiecare dintre medicii prezenți a vorbit despre longevitate prin prisma propriei specializări, oferindu-le participanților sfaturi despre măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja sănătatea și pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.

De la prevenție și controale medicale periodice până la sănătatea inimii, schimbările care apar în organism odată cu vârsta, sănătatea mintală și menținerea unui stil de viață activ, discuțiile au urmărit să ofere seniorilor informații pe care le pot aplica în viața de zi cu zi.

Mesajul central al întâlnirii a fost că înaintarea în vârstă nu trebuie privită doar prin prisma problemelor medicale, ci și ca o etapă a vieții în care prevenția, grija față de propria sănătate și menținerea legăturilor sociale pot contribui la o viață mai bună.

Rareș Hopincă, mesaj pentru seniori: „Nimeni nu este singur”

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, le-a transmis seniorilor un mesaj special prin intermediul unui material video pregătit pentru eveniment, asigurându-i că nu sunt singuri și subliniind importanța sprijinului acordat seniorilor.

"Este datoria fiecărei comunități să se gândească la calitatea vieții pentru membrii săi. Pentru noi, la Primăria Sectorului 2, aceasta este o prioritate. Cum facem zi de zi pentru a crește calitatea vieții pentru locuitorii sectorului nostru? Iar aici o atenție deosebită trebuie să acordăm seniorilor. Pentru că seniorii au contribuit prin munca lor la construirea societății în care noi trăim astăzi. Și cred că, pentru o viață lungă și pentru o bună calitate a vieții, trebuie să avem în vedere trei piloni fundamentali.

Minte sănătoasă, trup sănătos și comunitatea alături, adică o comunitate empatică, capabilă să aibă grijă de membrii săi. Toate aceste lucruri le transformăm în politici publice dedicate seniorilor. Pentru că ne dorim ca oamenii să trăiască bine aici, acasă, în Sectorul 2. Și atunci, prioritizăm programe de sport pentru seniori, de mișcare, de activitate în comunitate împreună, astfel încât măcar o parte din problemele care apar inevitabil pentru fiecare dintre noi să le preluăm cu toții și să le rezolvăm, dacă putem, împreună, dar acest lucru nu trebuie privit izolat. Acest lucru trebuie privit ca un ansamblu de măsuri, ca un ansamblu de politici publice care încep astăzi și care se desfășoară în mod continuu pentru câteva generații.

Pentru că, așa cum, pe principiul solidarității între generații, noi putem să oferim sprijin atât celor mici, cât și seniorilor, tot la fel trebuie ca de viața mai bună a tuturor să ne îngrijim începând de astăzi, cu perseverență, pentru multe generații.

Ce pot garanta ca primar al Sectorului 2 este că atenția pentru seniori și pentru calitatea vieții seniorilor este o prioritate pentru noi. Și suntem capabili ca, zi de zi și cu perseverență, să abordăm toate problemele seniorilor, astfel încât să reușim să-i încurajăm să aibă o minte sănătoasă, un trup sănătos și să aibă, mai ales, comunitatea alături, pentru că nimeni nu este singur. Și, până la urmă, cred că acesta este cel mai important mesaj pe care îl putem transmite astăzi: "Nimeni nu este singur", a transmis Rareș Hopincă.

Primarul Sectorului 2 a făcut referire și la conceptul “Blue Zones”, care descrie zone ale lumii în care oamenii tind să trăiască mai mult și să aibă o calitate mai bună a vieții. Tocmai de aceea, a subliniat importanța relațiilor dintre oameni, a sprijinului reciproc și a unei comunități în care fiecare știe că are pe cine să se bazeze.

“Acest lucru trebuie să învățăm să-l facem și noi acasă. Să trăim mai mult în comunitate, să ne bazăm mai mult unii pe alții, fie că e vorba de primărie, fie că e vorba de direcția de asistență socială, de specialiștii noștri. Dacă facem mai multe lucruri împreună, dacă ne cunoaștem mai bine, dacă știm mai bine problemele celor de lângă noi, cu siguranță, pas cu pas, pentru că nu se întâmplă minuni peste noapte, vom fi în stare să rezolvăm acele probleme și vom fi în stare să creăm o calitate a vieții mai bună aici, acasă”, a spus Rareș Hopincă.

Evenimentul a adus astfel la aceeași masă specialiști din domenii medicale diferite și seniori interesați să afle ce pot face concret pentru a îmbătrâni sănătos, activ și cu o calitate cât mai bună a vieții.