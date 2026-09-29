﻿ Marile jocuri de putere ale lumii. Ambasadorul Ovidiu Dranga, interviu cu Val Vâlcu la DCNews | DCNews
Ultimele Știri DCNews TV Vremea Rezultate sondaj
Cele mai citite
DCNews Stiri Interviuri DCNews Marile jocuri de putere ale lumii. Ambasadorul Ovidiu Dranga, interviu cu Val Vâlcu la DCNews

Marile jocuri de putere ale lumii. Ambasadorul Ovidiu Dranga, interviu cu Val Vâlcu la DCNews

Autor: Irina Constantin
|
imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga, fost ambasador al României în Japonia
Imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga. Foto: DC NEWS

Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, marți, 29 septembrie, de la ora 19:00, la Interviurile DCNews.

Fost ambasador al României în Japonia și Polonia, Ovidiu Dranga analizează marile mize geopolitice ale momentului și schimbările care redesenează echilibrul de putere la nivel mondial.

Printre temele abordate: miza întâlnirilor dintre președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele SUA, Donald Trump, greșeala strategică a abordării de tip „Vestul și restul”, dar și coridorul vertical și implicațiile sale.

Urmăriți un interviu despre marile jocuri geopolitice și despre poziționarea României într-o lume aflată în schimbare, cu Val Vâlcu și ambasadorul Ovidiu Dranga, astăzi, de la ora 19:00, pe DCNews și DCNewsTV!

Fiți la curent cu ultimele noutăți.

Urmăriți DCNews și pe Google News

ovidiu dranga
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

Citește mai multe din Interviuri DCNews
Citește mai multe din Interviuri DCNews
 
Cele mai citite știri

Incubatorul de conferinte

Impreuna pentru afacerea ta

x close