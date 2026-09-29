Marile jocuri de putere ale lumii. Ambasadorul Ovidiu Dranga, interviu cu Val Vâlcu la DCNews

Imagine cu Excelența Sa Ovidiu Dranga. Foto: DC NEWS

Excelența Sa, ambasadorul Ovidiu Dranga, este invitatul jurnalistului Val Vâlcu, marți, 29 septembrie, de la ora 19:00, la Interviurile DCNews.

Fost ambasador al României în Japonia și Polonia, Ovidiu Dranga analizează marile mize geopolitice ale momentului și schimbările care redesenează echilibrul de putere la nivel mondial.

Printre temele abordate: miza întâlnirilor dintre președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele SUA, Donald Trump, greșeala strategică a abordării de tip „Vestul și restul”, dar și coridorul vertical și implicațiile sale.

Urmăriți un interviu despre marile jocuri geopolitice și despre poziționarea României într-o lume aflată în schimbare, cu Val Vâlcu și ambasadorul Ovidiu Dranga, astăzi, de la ora 19:00, pe DCNews și DCNewsTV!