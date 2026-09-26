Karina Silvestru revine la Mi-Th Influencer cu o coroniță cucerită în Spania / video

Karina Silvestru revine la Mi-Th Influencer cu o coroniță cucerită în Spania

Micuța Karina Silvestru, noua favorită a podiumurilor internaționale, revine în platoul emisiunii Mi-Th Influencer după un succes răsunător în Spania. Cu coronița strălucitoare pe cap și un farmec cuceritor, fetița povestește cum a urcat pe locul 5 mondial la un concurs internațional: The Best Model of the Univers. O ediție plină de grație și zâmbete, moderată de Mirela Vescan și Thea Haimovits, duminică, de la ora 11:00, pe DC News și DC News TV.

Lumea fascinantă a modellingului pentru copii are o nouă favorită! La doar câțiva anișori, Karina Silvestru demonstrează că atitudinea de podium, naturalețea și talentul nu au vârstă. Invitată în platoul Mi-Th Influencer, Karina vine să ne împărtășească cele mai proaspete și emoționante amintiri din Spania, de la una dintre cele mai strălucitoare competiții de profil.

Cu o dezinvoltură cuceritoare și zâmbetul nelipsit, micuța vedetă a impresionat juriul internațional. Karina Silvestru povestește cu mândrie cum a cucerit locul 5 la nivel mondial într-un prestigios concurs internațional „The Best Model of the Universe”.

Cum a fost atmosfera competiției din Spania, ce înseamnă pregătirea pentru un titlu la „The Best Model of the Universe”, dar și cum reușește un copil minune să combine joaca, școala și podiumurile internaționale fără să-și piardă farmecul inocenței?

Aflați povestea fascinantă a Karinei Silvestru la Mi-Th Influencer, emisiune moderată de Mirela Vescan şi Thea Haimovits, duminică, de la ora 11:00, pe DC News şi DC News TV. Emisiunea se transmite pe canalele de Facebook şi YouTube.

Rămâneţi alături de noi pentru o ediție plină de zâmbete, grație și inspirație!