Ce profeții de dinainte de '89 au fost depășite de realitate: Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu, invitați la DC News / video

Scriitorii Bogdan Hrib, Dănuț Ungureanu și jurnalistul Val Vâlcu

Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu sunt invitații lui Val Vâlcu la Interviurile DC News.

Scriitorii Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu sunt invitații lui Val Vâlcu, sâmbătă, 26 septembrie 2026, începând cu ora 11:00, la Interviurile DC News.

Dialogul dintre Bogdan Hrib, Dănuț Ungureanu și Bogdan Chirieac se va axa pe următoarele teme:

Dănuț Ungureanu a scos o carte prin care îi învață pe alții să scrie cărți, un fel de îndrumar pentru scriitori

Ponturi pentru viitorii scriitori

Deputatul care a împărțit cărți în loc de găleți, ulei și făină

Câte dintre profețiile de dinainte de '89 sunt acum depășite de realitate?

Inteligența artificială, folosită de scriitori

SF-ul, un gen care permitea evadarea dintr-o lume cenușie, din comunism

Un e-book, de 10 ori mai ieftin decât o carte

Romanul polițist „Magellan albastru” va fi lansat la Cluj în această toamnă

Interviul va fi difuzat sâmbătă, 26 septembrie 2026, începând cu ora 11:00, pe DC News, DC News TV, pe paginile de Facebook ale acestora și pe canalul de YouTube DC News.

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