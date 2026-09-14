Viorica Dăncilă, interviu: Cine a aruncat România în blocaj? Ce soluții există? Cât mai stă Ilie Bolojan în Guvern? video

Dăncilă

Viorica Dăncilă vine la DC News.

Fostul premier al României răspunde întrebărilor adresate de Anca Murgoci și Bogdan Chirieac, într-un interviu la DC News și DC News TV.

Ce spune Viorica Dăncilă despre actuala criză guvernamentală? Care este cel mai mare reproș pe care îl are la adresa lui Ilie Bolojan?

Ce planuri are în politică? Viorica Dăncilă va vorbi și despre perioada petrecută la Palatul Victoria.

Pe agenda discuției se vor afla și relațiile României cu Statele Unite, Uniunea Europeană și China, războiul din Ucraina, politica externă a președintelui Nicușor Dan, situația economică a țării, taxele suportate de români și criza care afectează nivelul de trai. Poate România să dezvolte relațiile economice cu Beijingul fără să-și afecteze angajamentele occidentale?

Viorica Dăncilă, față în față cu Anca Murgoci și Bogdan Chirieac, la DCNews LIVE, marți, de la ora 12.00, pe DC News și DC News TV. Ce întrebări aveți pentru Viorica Dăncilă? Așteptăm comentariile dumneavoastră.