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DCNews Stiri Interviuri DCNews Efectul de turmă, pericol major pe autostradă. DC Conducem, o nouă analiză

Efectul de turmă, pericol major pe autostradă. DC Conducem, o nouă analiză

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
dc conducem teaser 21 iulie

DC Conducem vă prezintă un nou episod plin de discuţii despre siguranţa rutieră.

În ediţia de marţi, 15 septembrie 2026, de la ora 18:00, Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, analizează mai multe imagini din trafic pentru a vedea cum s-a ajuns la ele, dar şi ce pot face alţi şoferi pentru a evita astfel de greşeli. 

Principalele teme de discuţie sunt: 

  1. Accident între o maşină şi bicicliştii participanţi la o competiţie de ciclism în Bucureşti. 
  2. Un tătic şi-a plimbat copilul cu o maşină de jucărie în trafic, pe Calea Victoriei. De unde vine inconştienţa? 
  3. Cum trecem corect la calea ferată, atunci când se ridică bariera? 
  4. Cine greşeşte în cazul unui accident pe un drum care virează la dreapta? 
  5. Efectul de turmă, pericol major pe autostradă

Toate acestea, dar şi multe alte imagini din trafic puteţi vedea marţi, 15 septembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. 

Rămâneţi alături de noi! 

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dc conducem
titi aur
autostrada
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