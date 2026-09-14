Efectul de turmă, pericol major pe autostradă. DC Conducem, o nouă analiză

DC Conducem vă prezintă un nou episod plin de discuţii despre siguranţa rutieră.
În ediţia de marţi, 15 septembrie 2026, de la ora 18:00, Titi Aur, invitat permanent al emisiunii DC Conducem, analizează mai multe imagini din trafic pentru a vedea cum s-a ajuns la ele, dar şi ce pot face alţi şoferi pentru a evita astfel de greşeli.
Principalele teme de discuţie sunt:
- Accident între o maşină şi bicicliştii participanţi la o competiţie de ciclism în Bucureşti.
- Un tătic şi-a plimbat copilul cu o maşină de jucărie în trafic, pe Calea Victoriei. De unde vine inconştienţa?
- Cum trecem corect la calea ferată, atunci când se ridică bariera?
- Cine greşeşte în cazul unui accident pe un drum care virează la dreapta?
- Efectul de turmă, pericol major pe autostradă
Toate acestea, dar şi multe alte imagini din trafic puteţi vedea marţi, 15 septembrie, de la ora 18:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube.
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