Ce facem bine și ce nu în educație. Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți / video

Prof. Claudia Chiru, la Părinți Prezenți

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de miercuri, 9 septembrie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi cu Claudia Chiru, profesoară pentru învățământul primar, despre educație!

A început școala. Pentru copii, asta înseamnă un nou an de lecții, colegi, profesori, teme, reguli și provocări. Pentru părinți, începutul de an vine cu multe întrebări. Cum îl ajutăm pe copil să se adapteze? Cât îl lăsăm să se descurce singur? Cât îl ajutăm la teme? Câte activități sunt suficiente? Când îl înscriem la concursuri? Și, mai ales, cum facem diferența dintre sprijin și presiune?

În fiecare an, începutul școlii readuce aceleași discuții despre note, rezultate și performanță. Dar educația înseamnă mult mai mult decât ceea ce apare într-un catalog. Copilul trebuie să învețe să gândească, să pună întrebări, să greșească, să accepte un eșec, să ceară ajutor și să devină treptat autonom.

Iar toate aceste teme vor fi în centrul unei conferințe care își propune să aducă mai aproape oamenii care au un rol important în educația copilului: părinți, profesori și specialiști.

Vorbim cu Claudia Chiru, profesoară pentru învățământul primar și inițiatoarea A.C.E., Arhitectura Cognitivă în Educație. Părinți și Pitici este partener media al evenimentului.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre:

Conferința care aduce educația la aceeași masă

Două zile despre copil, școală și felul în care învățăm

ÎNCEPE ȘCOALA! Cum gestionăm presiunea începutului de an?

„Sindromul” părintelui de azi: teama că propriul copil pierde ceva

Ce înseamnă, de fapt, un elev bun?

Concursurile individuale. Când îl ajută competiția pe copil?

Temele pentru acasă. Când devin o povară?

Copilul uită mereu ce are de făcut. Cum îl învățăm să se organizeze?

Meditațiile de la vârste mici. Când sunt necesare?

Ce să înțeleagă fiecare părinte la început de an școlar?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de miercuri, 9 septembrie, începând cu ora 20:00! Emisiunea va fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

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