Admiterea 2026 la UNATC. De la "Odiseea" la Odiseea. Prof.univ.dr. Liviu Lucaci, la DC Edu

Prof.Univ.dr. Liviu Lucaci, rectorul UNATC. Sursa: Agerpres

Prof.univ.dr. Liviu Lucaci, rectorul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", este invitatul săptămânii la DC Edu.

Printre subiectele pe care prof. Sorin Ivan le va aborda alături de invitatul său se numără oferta educaţională, programele şi proiectele UNATC din anul universitar 2026-2027, în contextul sesiunii de admitere la UNATC, dar şi profesia didactică şi provocările ei.

Cei doi profesori universitari vor discuta şi despre cât de atractivă este pentru tineri o carieră în teatru şi film, dar şi despre şcoala românească de teatru şi film la modul general.

Cum arată teatrul şi filmul românesc de astăzi? Ce rol educaţional şi cultural au teatrul şi filmul? Cât de bine jucăm rolurile pe scena vieţii?

Prof. Sorin Ivan va aborda, alături de rectorul UNATC, şi odiseea învăţământului superior românesc. Ce probleme şi ce priorităţi există?

De asemenea, cât de folosită este inteligenţa artificială în educaţie, cercetare, teatru şi film?

Toate acestea şi multe altele le puteţi afla la DC Edu, emisiune care va fi transmisă luni, 17 august, de la ora 20:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor site-uri.

Parteneriat strategic SRR-UNATC

"În data de 8 iulie 2026, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" (UNATC) şi Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România) au semnat un acord strategic de parteneriat pentru următorii 5 ani, dedicat dezvoltării şi implementării unor proiecte comune de amploare în domeniul educaţiei şi cercetării artistice.

Parteneriatul, semnat de Rectorul UNATC, Prof. Univ. Dr. Liviu Lucaci, şi de Preşedintele Director General al Radio România, Robert Cristian Schwartz , marchează un pas important în valorificarea patrimoniului sonor naţional şi în formarea viitoarei generaţii de profesionişti din domeniul audio şi de sound design.

Această colaborare academică şi culturală îşi propune să reunească expertiza de vârf a ambelor instituţii pentru a răspunde dinamicilor actuale din industria media şi a artelor spectacolului.

Principalii piloni ai parteneriatului sunt:

- Program de masterat inovator: Dezvoltarea şi implementarea unui program de studii universitare de masterat axat pe creaţie sonoră, teatru radiofonic, audio storytelling şi producţie audio.

- Practică şi mentorat pentru studenţi: Organizarea de stagii de practică şi internship în cadrul structurilor Radio România. Studenţii UNATC vor beneficia de experienţa specialiştilor din radioul public , având acces la studiouri, facilităţi tehnice şi resurse esenţiale în scop educaţional şi artistic.

- Proiecte educaţionale, artistice şi de cercetare în domeniul teatrului radiofonic, podcastului, sound design-ului şi al altor forme de expresie sonoră;

- Organizarea de workshopuri, masterclass-uri, conferinţe, laboratoare de creaţie, producţii artistice şi alte activităţi comune;

- Schimb de expertiză: Facilitarea unui dialog academic şi profesional continuu între cadrele didactice ale universităţii şi specialiştii Radio România.

- Valorificarea patrimoniului sonor şi a infrastructurii tehnice a Radio România în scop educaţional şi artistic;

- Dezvoltarea unor proiecte comune cu participare naţională şi internaţională, inclusiv în cadrul festivalurilor, programelor de mobilitate şi al iniţiativelor europene.

Părţile îşi propun să monitorizeze constant evoluţia activităţilor, asigurând un cadru de bună practică, transparenţă şi susţinere reciprocă în promovarea noilor proiecte.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti este o instituţie publică de învăţământ superior recunoscută la nivel internaţional, dedicată formării excelenţei în domeniul teatrului şi filmului.

Societatea Română de Radiodifuziune (Radio România) este serviciul public de radio din România, creator de cultură şi principalul vector de informare şi educaţie prin intermediul sunetului, deţinător al unui patrimoniu sonor inestimabil", arată UNATC într-un comunicat de presă.