Universitatea Titu Maiorescu din București organizează joi, 1 octombrie 2026, festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027. Ceremonia, transmisă pe DC News și Stiridiaspora

Universitatea Titu Maiorescu din București organizează joi, 1 octombrie 2026, festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027.

Universitatea Titu Maiorescu din București organizează joi, 1 octombrie 2026, festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027.

Universitatea Titu Maiorescu din București organizează joi, 1 octombrie 2026, de la ora 10:00, festivitatea de deschidere a anului universitar 2026–2027. Evenimentul are loc în Aula Magna (Calea Văcărești nr. 189, Corp M, Etaj II) și reunește conducerea universității, cadrele didactice, invitații și studenții universității.

Ceremonia va fi transmisă pe DC News și Stiridiaspora, Facebook și Youtube.

Regăsiți, în rândurile de mai jos, programul de joi, de la Festivitatea de Deschidere a Anului Universitar 2026-2027:

10:00 - 10:10 – Imnului de Stat (se coboară cu drapele)

10:10 - 10:12 - Gaudeamus igitur

10:12 – 10:15 – Moment de rugăciune – Delegat al Preafericirii Sale Patriarhul României Daniel

10:15 – 10:25 - Deschiderea Festivității - Președinte Prof. univ. dr. Iosif URS

10:25 – 10:35 – Cuvântul Rectorului UTM - Prof. univ. dr. Daniel COCHIOR

10:35 – 10:40 – Cuvântul Președintelui Senatului - Conf. univ. dr. ing. Iustin PRIESCU

10:40 – 10:50 – Cuvânt invitat – Fondator / Senior editor DCNews - Bogdan CHIRIEAC

10:50 - 11:00 - Cuvânt (în lb. Engleză) Prorector Relații Internaționale – Conf.univ.dr. Geanina BANU (QS + Q-Helix)

11:00 – 11:05 – Cuvânt Director Comunicare / Decan - Prof.univ.dr. Sorin IVAN

11:05 – 11:10 - Cuvânt Mihai Laurențiu GHEORGHE Președinte-Asociația Studenților Maiorescieni

11:10 – 11:30 - Moment artistic - Felix Constantin Goldbach & Cvartet coarde Goldbach

11:30 – 12:30 – Cuvânt de introducere al Președintelui Universității – Prof. univ. dr. Iosif URS

Desfășurarea Ceremoniei de Acordare a Titlului de Doctor Honoris Causa Domnului PROF. DR. FRANCESCO INCHINGOLO - Cercetător de renume în domeniul științelor clinice - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

- Citirea Hotărârea Senatului de acordare a titlului Doctor Honoris Causa – Președintele Senatului – Conf. univ. dr. ing. Iustin PRIESCU

- Rostire Laudatio – PRODECAN Conf. Univ. Dr. Violeta HANCU

Conferirea Diplomei de Doctor Honoris Causa și îmbrăcarea robei

(Decan – Rector – Președinte – Președinte Senat)

Discurs de răspuns (recepție) Prof. Dr. FRANCESCO INCHINGOLO

12:30 - 12:40 – Premiere 3 absolvenți, înmânare carnet

12:40 – 13:10 – Moment artistic - Felix Constantin Goldbach & Cvartet coarde Goldbach

13:10 – 13:15 – Cuvânt încheiere, anunțarea întâlirilor pe facultăți - Prof. univ. dr. Iosif URS

Ceremonia de deschidere din Aula Magna va fi urmată de deschiderile festive organizate de fiecare facultate, unde studenții își vor cunoaște decanii și profesorii și vor primi informații esențiale pentru noul an de studiu.

Joi, 1 octombrie, ora 14:00

Drept: Aula Magna, Corp M, etaj 2, Calea Văcărești 189 (în continuarea festivității generale)



Psihologie: Sala V001, Corp V, parter, Calea Văcărești 187.



Științele Educației, Comunicare și Relații Internaționale: Amfiteatrul M102, Corp M, etaj 1, Calea Văcărești 189



Medicină: Amfiteatrul M113, Corp M, etaj 1, Calea Văcărești 189



Științe Economice: Sala Media, Corp M, etaj 3, Calea Văcărești 189



Informatică: Amfiteatrul V005, Corp V, parter, Calea Văcărești 187



Farmacie: Amfiteatrul Nicolae Cajal, B-dul Gh. Șincai nr. 16



Drept și Științe Economice, Târgu Jiu: Amfiteatrul A1, parter, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100



Asistență Medicală, Târgu Jiu: Amfiteatrul A2, etaj 1, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 100



Joi, 1 octombrie, ora 15:15

Medicină (limba engleză): Amfiteatrul M204, Corp M, etaj 2, Calea Văcărești 189



Asistență Medicală Generală: Amfiteatrul M207, Corp M, etaj 2, Calea Văcărești 189



Vineri, 2 octombrie

Medicină Dentară, ora 12:00: Amfiteatrul Palade, sediul IOR II, Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67A



Medicină Dentară (limba engleză), ora 14:00: Amfiteatrul Palade, sediul IOR II, Str. Gheorghe Petrașcu nr. 67A



Universitatea Titu Maiorescu le urează tuturor studenților un an universitar plin de reușite și îi invită să ia parte la acest moment festiv, care marchează începutul unei noi etape în formarea lor profesională.