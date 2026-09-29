Românca dispărută în Zakynthos a fost găsită decedată

Româna dispărută în urmă cu două săptămâni pe insula grecească Zakynthos a fost găsită decedată.

”PERSOANĂ DISPĂRUTĂ - ZAKYNTHOS, GRECIA

Nume: Silvia Lungu, cetățean roman



Vârsta: 64 ani



A stat la hotel în zona Alykanas



Cine are orice informație este rugat să contacteze de urgență:

Poliția elenă (numărul unic de urgență): 100 sau 112

Ambasada României în Grecia (Atena) – telefon de urgență: +30 697 899 6222

Ambasada României – call center consular: +30 210 672 8875 / +30 210 672 8879



Cazul a fost anunțat atât la Ambasada României, cât și la poliția locală. Căutările sunt în curs. Vă rugăm distribuiți, orice detaliu poate ajuta” arăta un mesaj postat pe Grupul Zakynthos România, la mijlocul lunii septembrie.

Alerta fusese dată după e Silvia Lungu nu s-a mai prezentat nici sâmbătă, nici duminică la excursiile organizate de agenția de turism. Când s-a intrat în camera acesteia, au fost găsite obiectele personale, de la telefon, la documente.

A fost găsită într-o plantație de măslini

Dispărută de două săptămâni, românca a fost găsită acum într-o livadă de măslini, decedată. Fusese văzută ultima oară în satul Alykanas, pe 12 septembrie. Acum, un localnic i-a descoperit trupul, într-o zonă cu plantații de măslini, la aproximativ 3 kilometri de locul unde a fost văzută ultima oară. Ano Gerakari se numește zona, iar descoperirea a fost făcută pe un teren cu măslini cunoscut sub numele de Kastelia.

Trupul româncei a fost preluat pentru efectuarea autopsiei, iar medicii legişti vor stabili cu exactitate cauza decesului.

Silvia Lungu a fost medic primar nefrolog și și-a desfășurat o parte importantă a activității profesionale la Spitalul Clinic ”Dr. C. I. Parhon” din Iași. Medicul s-a numărat printre cei care au contribuit la începuturile activității de dializă din cadrul spitalului. Aceasta se pensionase în urmă cu patru ani, din motive medicale.