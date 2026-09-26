Vrei să te apuci de scris? Dănuț Ungureanu și Bogdan Hrib spun ce te așteaptă: „Atunci începe lupta”

Vrei să te apuci de scris? Dănuț Ungureanu și Bogdan Hrib spun ce te așteaptă: „Apoi începe lupta”

Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu, despre drumul de la pasiunea pentru scris la publicarea unei cărți

Scriitorii Bogdan Hrib și Dănuț Ungureanu au vorbit despre provocările cu care se confruntă cei care își doresc să pășească în lumea literaturii, dar și despre dificultățile care apar atunci când un autor vrea să ajungă să fie publicat.

Dănuț Ungureanu: Prima întrebare pe care ar trebui să și-o pună un viitor scriitor

Pentru Dănuț Ungureanu, înainte de a începe să scrie, o persoană ar trebui să stabilească foarte clar de ce își dorește să facă acest lucru: pentru plăcerea personală sau cu intenția de a transforma scrisul într-o carieră.

„Cel dintâi sfat al meu pentru cine vrea să se apuce să scrie este să-și pună întrebarea: Pentru ce vrea să o facă? Ca să-și liniștească nervii în aceste vremuri tumultuoase, cu acest hobby, sau ca să facă o carieră? Cei mai mulți răspund mixt: încep ca hobby, apoi urmează drumul acesta și poate se leagă ceva.

Pentru cei care vor să se apuce serios și să facă o carieră din scris, chiar în condițiile pe care le cunosc toți și editorii, și autorii, și cititorii și, din păcate, mai ales cumpărătorii, a doua întrebare ar fi: Ești pregătit să ai vremuri grele cu familia? Să te cerți cu prietenii? Să fii perceput ca un om căruia nu-i mai ajungi cu prăjina la nas? Să pierzi din socializare, să dai timp scrisului?”, a spus Dănuț Ungureanu.

Bogdan Hrib: După ce ai scris, începe lupta pentru publicare

La rândul său, Bogdan Hrib a atras atenția asupra unei alte etape importante: publicarea. Odată ce manuscrisul este gata, autorul trebuie să se gândească și la publicul căruia i se adresează cartea.

„Dănuț a spus cum să scrii, ok, apoi începe lupta, pentru că vrei să fii și publicat. Atunci, editorul te întreabă cui se adresează cartea respectivă. Mie mi se pare că la noi se citește mult, cantitativ, și prost. Senzația mea este că noi ar trebui, în momentul de față, să scriem pentru cititorii de azi flash-fiction, din acestea de o pagină. Cred că ar fi cel mai ușor pentru cei care citesc, pentru că ar putea să se concentreze”, a spus Bogdan Hrib.