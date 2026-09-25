Avertisment pentru România: Deficitul de specialişti calificaţi rămâne o problemă majoră, iar salariile cresc mai repede decât productivitatea

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Economia României se confruntă cu o dublă provocare: costurile salariale cresc mai repede decât productivitatea, iar deficitul de specialiști calificați rămâne o problemă majoră.

Costurile salariale au crescut mai repede decât productivitatea muncii, iar deficitul de specialişti calificaţi rămâne o problemă majoră, a susţinut secretarul general adjunct al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Bogdan Vişan, în cadrul unui eveniment referitor la economia românească.

Potrivit unui comunicat de presă al CCIR, dezbaterile organizate, pe 23 septembrie, alături de Coface România, s-au concentrat pe provocările majore ale IMM-urilor: profitabilitatea într-un context economic dinamic, accesul la finanţare şi construirea unor parteneriate de afaceri durabile.

"Costurile salariale au crescut mai repede decât productivitatea muncii, iar deficitul de specialişti calificaţi rămâne o problemă majoră. În faţa acestor provocări, rolul CCIR nu este doar de a constata, ci de a pune la dispoziţia companiilor soluţii care să transforme riscurile în oportunităţi. Certificatul Excellent SME, dezvoltat în parteneriat cu Coface, oferă firmelor un avantaj competitiv major în negocierea unor termene de plată mai bune şi în obţinerea de linii de finanţare. România nu trebuie să rămână o piaţă de consum, ci să devină o bază de producţie. Prin misiuni economice, participări la târguri internaţionale şi parteneriate cu organizaţii similare din întreaga lume, ajutăm companiile să îşi securizeze canale de export pentru produsele cu valoare adăugată mare şi să atragă investiţii care aduc tehnologie", a spus Vişan, în deschiderea evenimentului.

"România trebuie să devină mai competitivă"

La rândul său, Ana Crăciun, Business Information & Debt Collection Director la Coface România, a prezentat analiza "De la consum la investiţii. Riscuri, oportunităţi şi impact sectorial", iar concluzia generală este că "investiţiile sunt vedeta anului 2026".

"Investiţiile publice sunt estimate la aproximativ 31 de miliarde de euro, dintre care două treimi finanţate din fonduri europene. Însă nu este vorba doar despre absorbţie, ci despre ce facem cu aceste fonduri şi în ce investim. Investiţiile publice trebuie urmate de investiţii private, iar pentru asta România trebuie să devină mai competitivă. Economia românească traversează o perioadă de ajustare, dar avem şi semnale încurajatoare", a subliniat Crăciun.

Specialista în consultanţă a adăugat că pentru anul 2027, compania pe care o reprezintă anticipează o revenire a creşterii economice, iar companiile care îşi gestionează atent riscurile şi îşi aleg cu grijă partenerii de afaceri vor fi primele care vor valorifica această revenire, conform Agerpres.

Acces dificil la finanțare în Europa, în ciuda cererii uriașe: Cătălin Leonte (FNGCIMM) explică de ce firmele întâmpină dificultăți / video

Cu toate acestea, firmele din Europa se confruntă cu dificultăți în accesarea finanțării din cauza unui deficit de garanții la nivelul Uniunii Europene.

Cătălin Leonte, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, a vorbit despre rolul instituției pe care o conduce și despre sprijinul oferit mediului de afaceri prin programele de finanțare existente. Potrivit acestuia, IMM Invest și IMM Invest Plus au ajutat zeci de mii de companii din România, prin garanții de zeci de miliarde de lei.

"Pentru mulți ani am fost cam ultima soluție pentru antreprenori, prin programele derulate de noi. Menționez aici mai ales programul IMM Invest, IMM Invest Plus, care a fost cel care a reușit să finanțeze undeva la 70 și ceva de mii de companii din mediul privat al României, și a reușit ca, pe parcursul a patru ani, să investească garanții de peste șaptezeci de miliarde de lei.

Pentru firme, lucrul acesta a făcut diferența între a intra în colaps sau a rămâne pe piață. Lucru care s-a întâmplat. Firmele respective există, au reușit să mențină într-o proporție majoritară angajații. De aceea și așteptările în ceea ce ne privește sunt mari pe următorul orizont de timp", a spus Cătălin Leonte.

Cătălin Leonte a explicat că la nivelul Uniunii Europene există un deficit semnificativ între nevoia de finanțare a companiilor și garanțiile disponibile, estimat la circa 150 de miliarde de euro anual, ceea ce face dificil accesul multor firme la credite.

„Este o mare nevoie de finanțare. Se făcuse o analiză la nivelul Uniunii Europene că între nevoia de finanțare a companiilor existente în toată Europa și gradul de acoperire cu garanții - adică acele firme care pot să prezinte în fața unei bănci o garanție și să ia un credit - există o diferență de 150 de miliarde de euro pe an.

Cu alte cuvinte, nevoia de bani e mare, însă nu există garanții viabile care să fie prezentate unui finanțator și care să facă diferența între a lua sau a nu lua un credit de către bănci”, a spus Cătălin Leonte.

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