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DCNews Stiri Acces dificil la finanțare în Europa, în ciuda cererii uriașe: Cătălin Leonte (FNGCIMM) explică de ce firmele întâmpină dificultăți / video

EXCLUSIV Acces dificil la finanțare în Europa, în ciuda cererii uriașe: Cătălin Leonte (FNGCIMM) explică de ce firmele întâmpină dificultăți / video

Autor: Elena Aurel
Data publicării: 04 Iun 2026
bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani
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Firmele din Europa se confruntă cu dificultăți în accesarea finanțării din cauza unui deficit de garanții la nivelul Uniunii Europene.

Cătălin Leonte, directorul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, a vorbit despre rolul instituției pe care o conduce și despre sprijinul oferit mediului de afaceri prin programele de finanțare existente. Potrivit acestuia, IMM Invest și IMM Invest Plus au ajutat zeci de mii de companii din România, prin garanții de zeci de miliarde de lei. 

„E foarte urmărită instituția pe care o conduceți și lumea are mari așteptări, mediul de business se uită la dumneavoastră ca și cum ați fi ultima șansă, ultima speranță”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ne bucură lucrurile acestea. Pentru mulți ani am fost cam ultima soluție pentru antreprenori, prin programele derulate de noi. Menționez aici mai ales programul IMM Invest, IMM Invest Plus, care a fost cel care a reușit să finanțeze undeva la 70 și ceva de mii de companii din mediul privat al României, și a reușit ca, pe parcursul a patru ani, să investească garanții de peste șaptezeci de miliarde de lei.

Pentru firme, lucrul acesta a făcut diferența între a intra în colaps sau a rămâne pe piață. Lucru care s-a întâmplat. Firmele respective există, au reușit să mențină într-o proporție majoritară angajații. De aceea și așteptările în ceea ce ne privește sunt mari pe următorul orizont de timp”, a spus Cătălin Leonte.

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Există un deficit semnificativ la nivelul UE

Cătălin Leonte a explicat că la nivelul Uniunii Europene există un deficit semnificativ între nevoia de finanțare a companiilor și garanțiile disponibile, estimat la circa 150 de miliarde de euro anual, ceea ce face dificil accesul multor firme la credite. 

„Deci, din această cauză, lumea e atât de interesată de Fondul Național de Garantare al IMM-urilor. 14 miliarde de euro în patru ani”, a spus Bogdan Chirieac.

„Este o mare nevoie de finanțare. Se făcuse o analiză la nivelul Uniunii Europene că între nevoia de finanțare a companiilor existente în toată Europa și gradul de acoperire cu garanții - adică acele firme care pot să prezinte în fața unei bănci o garanție și să ia un credit - există o diferență de 150 de miliarde de euro pe an.

Cu alte cuvinte, nevoia de bani e mare, însă nu există garanții viabile care să fie prezentate unui finanțator și care să facă diferența între a lua sau a nu lua un credit de către bănci”, a spus Cătălin Leonte.

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„Nu toate firmele se califică și o mare parte dintre ele sunt refuzate”

Directorul FNGCIMM a explicat că există două tipuri de firme, unele care își planifică atent proiectele și altele care ajung în dificultăți financiare și au nevoie urgentă de finanțare. 

„Sunt două tipuri mari de firme. Sunt firme care, înainte de a se lansa într-un proiect, gândesc foarte bine proiectul respectiv, știu la ce se înhamă și planul de afaceri este foarte clar. Și sunt, de asemenea, firme care sunt deja în situații financiare critice, sunt într-o fază critică a lipsei de cashflow, de numerar și ar avea nevoie ieri, dacă se poate, de bani.

În urma evaluărilor de risc, nu toate se califică și o mare parte dintre ele sunt refuzate pentru că firmele nu mai pot să demonstreze viabilitate pe un termen mediu sau lung”, a spus Cătălin Leonte la DC News. 

Video:

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FNGCIMM
catalin leonte
IMM INVEST
IMM INVEST PLUS
firme
garantii
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