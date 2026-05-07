Start-Up Nation vine cu reguli noi pentru cei care vor să își deschidă o firmă. Cătălin Leonte: Ce condiție trebuie să îndeplinească / video

Cătălin Leonte, director general FNGCIMM, a vorbit despre programul Start-Up Nation și a explicat că, în noua sa ediție, antreprenorii trebuie să urmeze cursuri de bază înainte de a primi finanțare. Aceste cursuri includ domenii precum contabilitate și resurse umane și au scopul de a reduce riscul ca firmele să eșueze rapid.

Potrivit acestuia, deși ideile de afaceri sunt bune, mulți antreprenori nu sunt pregătiți pentru partea practică a gestionării unei firme.

„Deci eu vreau să deschid un IMM, vin la dumneavoastră pentru credit sau mă duc la bancă?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Mergeți la bancă. Mai mult decât atât, vorbim de un start-up. Dacă aveți doar o idee, este un start-up. Un IMM, care din punctul nostru de vedere este garantabil și creditabil, trebuie să aibă cel puțin un bilanț contabil depus la ANAF, adică să fi avut un istoric fără de care nu dă banca credit.

Ca start-up, există un program Start-Up Nation care este la a V-a ediție în acest moment, care aduce niște elemente de noutate, că înainte de a da niște bani pe idei, potențialii antreprenori trebuie să treacă prin niște cursuri, niște cursuri care să însemne contabilitate, resurse umane, adică să diminueze riscul ca o firmă să intre repede în faliment.

De foarte multe ori, ideile sunt foarte bune, dar de la idei la practică și activitatea riguroasă de zi cu zi trebuie să știi ce să faci. De multe ori, antreprenorii nu au cunoscut acest lucru”, a spus Cătălin Leonte.

„Viața unei firme nu înseamnă doar contabilitate”

Întrebat dacă e posibil ca antreprenorul să angajeze un contabil, Cătălin Leonte a răspuns că o firmă nu înseamnă doar contabilitate.

„Nu pot să angajez un contabil? Fiindcă într-o lume extrem de concurențială, poate eu am făcut Harvardul și poate chiar mă pricep în domeniul softului sau al chimiei. Păi până fac cursurile, până mă întorc, până...”, a spus Bogdan Chirieac.

„Contabilul este una, dar viața unei firme nu înseamnă doar contabilitate. De cele mai multe ori, sunt firme specializate, experți contabili care țin contabilitatea mai multor firme, dar nu vorbim strict de contabilitate. Contabilitatea este ceea ce se întâmplă în cifre ulterior activității tale”, a spus Cătălin Leonte.

Cât durează cursurile

Potrivit lui Cătălin Leonte, cursurile durează câteva săptămâni și sunt susținute de firme acreditate, iar scopul este să ajute ideile de afaceri să fie puse corect în practică.

„Deci, eu, proprietar de start-up, trebuie să fac cursuri?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Un curs, da. Conform legislației modificate, începând cu ediția a V-a de Start-Up Nation, firmele înainte de a accesa un credit Start-Up Nation trebuie să treacă printr-un curs acreditat pentru binele lor, ca să nu intre în faliment de la idee la punerea în practică.

Durează câteva săptămâni. Sunt câteva sute de firme înscrise pe site, acreditate să țină cursuri. Important este să se parcurgă acești pași. Acum, este deja faza ulterioară. S-au ținut cursurile anul trecut și acum firmele care au fost nou-înființate pentru ideea respectivă intră în faza de operaționalizare”, a spus Cătălin Leonte la DC News.

