Ce se întâmplă pe nava infectată: OMS vorbește despre un risc real

Amploarea focarului de infectare cu hantavirus, apărut recent pe o navă de croazieră, ar trebui să rămână "limitată" dacă măsurile de sănătate publică sunt implementate şi dacă ţările lumii dau dovadă de "solidaritate", a anunţat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), ai cărei reprezentanţi consideră că depistarea altor cazuri în perioada următoare este totuşi "posibilă", informează AFP.

Nava aflată în centrul crizei

Vasul MV Hondius, care a călătorit din Argentina în Republica Capului Verde, se află în centrul atenţiei internaţionale după ce agenţia sanitară a ONU, OMS, a anunţat duminică faptul că trei pasageri de pe acea navă au murit, iar cauza suspectată era infectarea cu un hantavirus.

Autorităţile statale şi OMS doresc să transmită totuşi un mesaj liniştitor în legătură cu nivelul "scăzut" al riscului epidemiologic.

"Nu este vorba despre începutul unei epidemii. Nu este nici începutul unei pandemii", a dat asigurări, joi, Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de prevenţie şi pregătire pentru epidemii şi pandemii din cadrul OMS, în faţa jurnaliştilor reuniţi la Geneva.

Apel la solidaritate internațională

"Credem că acest focar va rămâne foarte limitat dacă măsurile de sănătate publică sunt aplicate şi dacă toate ţările dau dovadă de solidaritate", a adăugat, alături de ea, Abdi Rahman Mahamud, directorul departamentului de operaţiuni de alertă şi de reacţie la urgenţe sanitare din cadrul OMS.

Cei doi experţi au făcut aceste declaraţii în prima conferinţă de presă organizată de OMS de la începutul acestei crize.

"Până acum, opt cazuri au fost semnalate, dintre care trei decese. Cinci dintre aceste opt cazuri au fost confirmate ca fiind cauzate de hantavirus, în timp ce celelalte trei sunt considerate ca fiind suspecte", declarase anterior directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Ţinând cont de perioada de incubaţie a virusului (tulpinii) Anzi, care poate să ajungă la şase săptămâni, este posibil ca mai multe cazuri să fie în viitor semnalate", a adăugat el.

Nu există nici vaccin, nici tratament specific împotriva acestui virus, care poate fi contractat în urma contactului cu rozătoare şi a cărui tulpină Anzi, descoperită la unii dintre pacienţii infectaţi, este singura despre care se cunoaşte că a stat la baza unor cazuri de transmitere interumană.

MV Hondius, care efectua din 1 aprilie o croazieră în Oceanul Atlantic, a plecat din Republica Capului Verde spre Insulele Canare, unde cei aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului rămaşi la bord vor fi monitorizaţi de medici înainte de a primi permisiunea de a călători cu avionul pentru a se întoarce în ţările lor.

Debarcări și măsuri preventive

Operatorul de croaziere Oceanwide Expeditions, care administrează vasul, a anunţat puţin mai devreme joi că aproximativ 30 de pasageri, având cel puţin 12 naţionalităţi diferite, au părăsit deja croaziera în timpul unei escale întreprinse în data de 24 aprilie pe insula britanică Sfânta Elena.

OMS "a informat cele 12 ţări ai căror cetăţeni au debarcat pe Insula Sfânta Elena. Cele 12 ţări sunt Canada, Danemarca, Germania, Ţările de Jos, Noua Zeelandă, Saint Kitts şi Nevis, Singapore, Suedia, Elveţia, Turcia, Regatul Unit şi Statele Unite", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

OMS a anunţat, de asemenea, că Argentina va trimite în cinci dintre aceste ţări aproximativ 2.500 de kituri de depistare a cazurilor de infectare cu hantavirus.